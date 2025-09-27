szeptember 27., szombat

Új szabályok a MOHU-nál

3 órája

Meghatározzák, mennyi hulladékot adhatunk le

Fontos változások lépnek életbe október 1-jétől a hulladékgazdálkodásban, a részletek azonban már szeptember 1-jétől nyilvánosak. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. új Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) több ponton is módosítják a lakossági szolgáltatásokat – számolt be társoldalunk, a Feol.hu.

Duol.hu

A MOHU közlése szerint októbertől új elemekkel bővül a rendszer, többek között bevezetik a mobil hulladékudvar fogalmát, amely meghatározott időpontokban, változó helyszíneken gyűjti majd a szelektív hulladékot.

MOHU
A MOHU tájékoztatása szerint 2025 októberétől több ponton módosul a hulladékgazdálkodás rendszere, a részletes ÁSZF szeptember 1-jétől már elérhető a lakosság számára Forrás: MOHU

A legfontosabb változások közé tartozik, hogy meghatározzák, milyen típusú hulladékot, milyen mennyiségben lehet leadni napi és éves szinten. Ez érinti például a lomot, a zöldhulladékot vagy a gumiabroncsokat is. Emellett felülvizsgálják a zöldhulladékgyűjtő zsákok biztosításának feltételeit.

Lomtalanítás és különleges esetek

Módosulnak a lomtalanítás szabályai is: pontosan meghatározzák, milyen hulladék adható le, és mit nem szállítanak el a közszolgáltatók. A dokumentumban külön kitérnek a haláleset bejelentésének rendjére, valamint arra is, hogyan kell eljárni a hulladékudvarok használatakor.

A MOHU válasza

A társaság kommunikációs osztálya hangsúlyozta: bár a módosított ÁSZF teljes terjedelmében 2025. szeptember 1-jétől elérhető a honlapon, az új szabályok csak október 1-jétől lépnek hatályba. Így a lakosság időben fel tud készülni az új rendszerre.

Az október 1-jétől hatályos ÁSZF itt érhető el

 

 

