Meghatározzák, mennyi hulladékot adhatunk le

A MOHU közlése szerint októbertől új elemekkel bővül a rendszer, többek között bevezetik a mobil hulladékudvar fogalmát, amely meghatározott időpontokban, változó helyszíneken gyűjti majd a szelektív hulladékot.

A MOHU tájékoztatása szerint 2025 októberétől több ponton módosul a hulladékgazdálkodás rendszere, a részletes ÁSZF szeptember 1-jétől már elérhető a lakosság számára Forrás: MOHU

A legfontosabb változások közé tartozik, hogy meghatározzák, milyen típusú hulladékot, milyen mennyiségben lehet leadni napi és éves szinten. Ez érinti például a lomot, a zöldhulladékot vagy a gumiabroncsokat is. Emellett felülvizsgálják a zöldhulladékgyűjtő zsákok biztosításának feltételeit.

Lomtalanítás és különleges esetek

Módosulnak a lomtalanítás szabályai is: pontosan meghatározzák, milyen hulladék adható le, és mit nem szállítanak el a közszolgáltatók. A dokumentumban külön kitérnek a haláleset bejelentésének rendjére, valamint arra is, hogyan kell eljárni a hulladékudvarok használatakor.

A MOHU válasza

A társaság kommunikációs osztálya hangsúlyozta: bár a módosított ÁSZF teljes terjedelmében 2025. szeptember 1-jétől elérhető a honlapon, az új szabályok csak október 1-jétől lépnek hatályba. Így a lakosság időben fel tud készülni az új rendszerre.

Az október 1-jétől hatályos ÁSZF itt érhető el