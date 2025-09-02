szeptember 2., kedd

Új vezető a sebészeten

14 perce

Dr. Mohamed Al-Sheraji marad és osztályvezető lett

Címkék#Szent Pantaleon Kórház#osztályvezető főorvos#Szent Pantaleon Kórház Kiváló Dolgozó#sebészet

Még sem távozik a dunaújvárosi kórházból Dr. Mohamed Al-Sheraji. Sőt, a frissen megjelent kórházi közlemény szerint osztályvezetői kinevezésben is részesült.

Munkatársunktól

2025. szeptember elsejétől az osztály új vezetője Dr. Mohamed Al-Sheraji, aki 1995-ben szerzett általános orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 2003-ban általános sebész, 2007-ben plasztikai sebész szakorvosi vizsgát tett. Egy rövid, szakmai indokú megszakítással 1999 óta sebészeti osztályunk dolgozója. 2010-ben adjunktusi, majd 2014-ben főorvosi kinevezést kapott.

Dr. Mohamed Al-Sheraji
 Dr. Mohamed Al-Sheraji főorvosi kinevezést kapott.

Dr. Mohamed Al-Sheraji osztályvezető főorvos lett

A főorvos  rendkívüli szorgalommal, szeretettel végzi munkáját mind az általános sebészet, mind a plasztikai sebészet munkaterületén. Kiegyensúlyozott, empatikus, türelmes személyiség. Kiemelkedő a betegekkel való kommunikációja, lelkiismeretessége, amely jellemzi mind a társosztályokkal, mind a kollégákkal és a beosztottakkal való kapcsolatát is. Munkabírása kiemelkedő, szívesen oktatja, segíti a fiatal kollégákat és a szakszemélyzetet. Munkája precíz, alapos, döntései gyorsak, határozottak, szakmailag megalapozottak. 2019-ben Szent Pantaleon Kórház Kiváló Dolgozója, 2022-ben Szent Pantaleon Emlékéremben részesült.

Dr. Mohamed Al-Sheraji osztályvezető főorvosi megbízásához gratulálunk és sok sikert kívánunk!

 

