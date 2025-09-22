Mobilházak és lakáshitelek: mit érdemes tudni?

Az utóbbi években egyre többen keresik azokat a megoldásokat, amelyek gyors, praktikus és megfizethető lakhatást kínálnak. Sokan teszik fel a kérdést: elérhető-e mobilház hitelre, vagy kizárólag készpénzért vásárolható meg ez a lehetőség? A mobilházak és a könnyűszerkezetes lakóházak iránt vármegyénkben is nagy az érdeklődés. A témában jártas szakemberek a baon.hu cikke szerint részletesen bemutatták, milyen lehetőségek és korlátok kapcsolódnak a mobilházakhoz és a lakáshitelekhez.

Mobilház hitelre? lehetséges!

Forrás: MHause Team

A klasszikus mobilházak előnye, hogy akár néhány napon belül beköltözhetők, teljes berendezéssel együtt kínálják őket, és jellemzően 5–8 millió forint közötti áron elérhetők. Méretük általában 24–42 négyzetméter között mozog. A gondot azonban az jelenti, hogy ezek a házak jogilag nem minősülnek ingatlannak, így rájuk nem vehető fel lakáshitel. Ez sokak számára korlátozó tényező, hiszen így kizárólag készpénzből vagy egyéb finanszírozási forrásból lehet megvásárolni őket.

Lakóházak: a mobilház és az ingatlan között

A piacon azonban megjelent egy olyan konstrukció, amely áthidalja ezt a problémát. Ezek a házak beton alapra épülnek, rendelkeznek építési engedéllyel, és teljes mértékben megfelelnek a településképi előírásoknak. Emiatt jogilag lakóingatlannak számítanak, és így hitelképesek.

Ezek mérete 40 és 100 négyzetméter között mozog, modulszerkezetük révén bővíthetők, és modern, energiahatékony megoldásokat kínálnak. Az áruk nettó 18,9 millió forinttól indul, de a nagyobb alapterületű, összetettebb házak esetén a költségek természetesen magasabbak lehetnek.

Fel tudok venni lakáshitelt a mobilházra?

Mivel ezek lakóházak hivatalosan lakóingatlannak minősülnek, hagyományos banki lakáshitel, államilag támogatott lakáshitel, valamint az Otthon-Start program keretében elérhető kedvezményes finanszírozás is igénybe vehető rájuk. Ez óriási előny azoknak a családoknak vagy fiatal pároknak, akik a saját ingatlanhoz jutást szeretnék kombinálni a modern, költséghatékony lakhatási formával.