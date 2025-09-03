szeptember 3., szerda

Hilda névnap

19°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

1 órája

A Miskén meggyilkolt kislányt dunaújvárosi kutyás mentők is keresték

Címkék#segítség#Leaf Sportegyesület#miskei kislány#LEAF Kutyás Kutató-Mentő Sportegyesület#eltűnt#gyilkosság#kutatás#Hanna

A hétfőn eltűnt 22 hónapos miskei kislány felkutatására óriási erőket mozgósítottak, a keresésbe bevonták a LEAF Kutyás Kutató-Mentő Sportegyesületet is. A dunaújvárosi szervezet is próbált segíteni, de már hiába...

Gallai Péter

Nagy erőkkel kezdődött a keresés, miután hétfő reggel érkezett a bejelentés a hatóságokhoz, miszerint nyomtalanul eltűnt otthonából a mindössze 22 hónapos Hanna, Miskéről. A család ismerősei már a kezdetektől attól tartottak, hogy tragédia történhetett. Sajnos félelmeik beigazolódtak: mint később kiderült, a miskei kislány gyilkosság áldozata lett. A kislány holttestét végül egy szemétdombon, rongyokba tekerve találták meg a család házától alig néhány száz méterre. A gyilkossággal a kislány nevelőapját, J. Dávidot gyanúsították, aki ellen hétfő este hajtóvadászat indult. A férfit végül kedden délelőtt elfogták. További részletek és folyamatos friss hírek az esetről társoldalunkon, a baon.hu-n olvashatóak.

miskei kislány
A miskei kislány keresését tizenkét fővel és tizenhárom kutyával segítette a dunaújvárosi egyesület
Fotó: LEAF Kutyás Kutató-Mentő Sportegyesület

A kutatásba a rendőrök, polgárőrök, civilek mellett több speciális csapat is bekapcsolódott. Köztük volt a dunaújvárosi LEAF Kutyás Kutató-Mentő Sportegyesület is. Mint közösségi oldalukon írták, szerződött partnerük, a NOÉ Speciális Kutató-mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pákozd kérte segítségüket a Miskén eltűnt gyermek keresésének ügyében. 

A helyszínre 12 fővel és 13 kutyával érkeztünk meg. Az eligazítást követően Izzy indult az eltűnés helyéről, miközben a csapat másik fele Athosszal az oldalán igyekezett egy kijelölt terület lekeresésében segédkezni.

– írták, majd feladataik végzése közben érkezett a szörnyű hír, hogy a kislányt holtan találták meg.

A miskei kislány feltételezett gyilkosa után is kutattak

A keresés ezután egy érintett személy felkutatására irányult. Ennek érdekében épületek és nehezen járható területek átvizsgálását végezték kutyáikkal a keresés felfüggesztéséig, ameddig az illető nem került elő.

A bejegyzés végén a keresésben résztvevő hivatásos és önkéntes szervezetek, önkéntesek munkáját megköszönték. A hozzátartozók gyászában pedig osztoznak.

Arról idén februárban társoldalunk, a feol.hu számolt be, hogy a LEAF együttműködési megállapodást kötött a NOÉ-val. Ennek alapján innentől szorosan együttműködve azon munkálkodnak, hogy minél több olyan helyre jussanak el, ahol szükség van rájuk.

– 2023 őszén alakultunk, de már előtte is voltak edzéseink, képzéseink. Fő profilunk a mentőkutya-képzés, sportengedelmes tréningek és canicross edzések. Jelenleg 50 fővel működünk és 60-70 kutyával dolgozunk együtt – mondta akkor Bérdi Fruzsina, az egyesület mentőkutyás szakági vezetője.

A teljes cikket itt olvashatják el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu