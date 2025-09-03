A Miskén meggyilkolt kislányt dunaújvárosi kutyás mentők is keresték

Nagy erőkkel kezdődött a keresés, miután hétfő reggel érkezett a bejelentés a hatóságokhoz, miszerint nyomtalanul eltűnt otthonából a mindössze 22 hónapos Hanna, Miskéről. A család ismerősei már a kezdetektől attól tartottak, hogy tragédia történhetett. Sajnos félelmeik beigazolódtak: mint később kiderült, a miskei kislány gyilkosság áldozata lett. A kislány holttestét végül egy szemétdombon, rongyokba tekerve találták meg a család házától alig néhány száz méterre. A gyilkossággal a kislány nevelőapját, J. Dávidot gyanúsították, aki ellen hétfő este hajtóvadászat indult. A férfit végül kedden délelőtt elfogták. További részletek és folyamatos friss hírek az esetről társoldalunkon, a baon.hu-n olvashatóak.

A miskei kislány keresését tizenkét fővel és tizenhárom kutyával segítette a dunaújvárosi egyesület

Fotó: LEAF Kutyás Kutató-Mentő Sportegyesület

A kutatásba a rendőrök, polgárőrök, civilek mellett több speciális csapat is bekapcsolódott. Köztük volt a dunaújvárosi LEAF Kutyás Kutató-Mentő Sportegyesület is. Mint közösségi oldalukon írták, szerződött partnerük, a NOÉ Speciális Kutató-mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pákozd kérte segítségüket a Miskén eltűnt gyermek keresésének ügyében.

A helyszínre 12 fővel és 13 kutyával érkeztünk meg. Az eligazítást követően Izzy indult az eltűnés helyéről, miközben a csapat másik fele Athosszal az oldalán igyekezett egy kijelölt terület lekeresésében segédkezni.

– írták, majd feladataik végzése közben érkezett a szörnyű hír, hogy a kislányt holtan találták meg.

A miskei kislány feltételezett gyilkosa után is kutattak

A keresés ezután egy érintett személy felkutatására irányult. Ennek érdekében épületek és nehezen járható területek átvizsgálását végezték kutyáikkal a keresés felfüggesztéséig, ameddig az illető nem került elő.

A bejegyzés végén a keresésben résztvevő hivatásos és önkéntes szervezetek, önkéntesek munkáját megköszönték. A hozzátartozók gyászában pedig osztoznak.

Arról idén februárban társoldalunk, a feol.hu számolt be, hogy a LEAF együttműködési megállapodást kötött a NOÉ-val. Ennek alapján innentől szorosan együttműködve azon munkálkodnak, hogy minél több olyan helyre jussanak el, ahol szükség van rájuk.