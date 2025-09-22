szeptember 22., hétfő

Móric névnap

18°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hatalmas változás

54 perce

Ez az új tantárgy alapjaiban rengeti meg az iskolákat!

Címkék#mesterséges intellgiencia#órarend#diák#változás#oktatás#iskola

Egy új időszak veszi kezdetét a magyar oktatásban: a mesterséges intelligencia hamarosan szerves részévé válik a diákok mindennapi életének.

Duol.hu

Idén ősszel 60 szakképző intézményben indul a mesterséges intelligencia (MI) oktatása, amely 2026 februárjától tervek szerint az egész magyar szakképzésben elérhető lesz – jelentette be Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos közösségi oldalán. A kurzusok célja, hogy a diákokat a szakmájuk sajátosságaira szabva készítsék fel a digitális kor kihívásaira, és versenyképes tudást adjanak számukra a munkaerőpiacon – írta társlapunk a baon.hu.

mesterséges intelligencia
A mesterséges intelligencia oktatása támogatja a diákokat a digitális korra való felkészülésben.
Forrás: Canva

Mesterséges intelligencia az iskolapadban

Jelenleg már több pedagógus kapott képzést az MI alapjaiból, így hamarosan minden szakképző iskolában elérhető lesz a tananyag. A következő lépés, hogy az MI oktatása az általános iskolák első és ötödik évfolyamán, valamint a gimnáziumok kilencedik osztályában is megjelenjen. A kormány és a pedagógusok együttműködnek annak érdekében, hogy a mesterséges intelligencia oktatása minden diák számára hozzáférhető legyen, és a fiatalok aktív részesei lehessenek a digitális jövő alakításának.

Teljes cikk itt olvasható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu