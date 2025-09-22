Ez az új tantárgy alapjaiban rengeti meg az iskolákat!

Idén ősszel 60 szakképző intézményben indul a mesterséges intelligencia (MI) oktatása, amely 2026 februárjától tervek szerint az egész magyar szakképzésben elérhető lesz – jelentette be Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos közösségi oldalán. A kurzusok célja, hogy a diákokat a szakmájuk sajátosságaira szabva készítsék fel a digitális kor kihívásaira, és versenyképes tudást adjanak számukra a munkaerőpiacon – írta társlapunk a baon.hu.

A mesterséges intelligencia oktatása támogatja a diákokat a digitális korra való felkészülésben.

Forrás: Canva

Mesterséges intelligencia az iskolapadban

Jelenleg már több pedagógus kapott képzést az MI alapjaiból, így hamarosan minden szakképző iskolában elérhető lesz a tananyag. A következő lépés, hogy az MI oktatása az általános iskolák első és ötödik évfolyamán, valamint a gimnáziumok kilencedik osztályában is megjelenjen. A kormány és a pedagógusok együttműködnek annak érdekében, hogy a mesterséges intelligencia oktatása minden diák számára hozzáférhető legyen, és a fiatalok aktív részesei lehessenek a digitális jövő alakításának.

