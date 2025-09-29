szeptember 29., hétfő

Hagyomány

1 órája

Aurora különleges, mesébe illő divatbemutatója Perkátán! (galériával és videóval)

Szeptember 27-én, a perkátai Győry-kastélyban különleges eseményt rendeztek, ahol a divat és a hagyomány kéz a kézben jelent meg. A közönség nem egy megszokott divatbemutatót láthatott, hanem egy lenyűgöző és felejthetetlen est részesei lehetett, ahol a tánc, a mese és a magyar népviselet varázslatos egységbe olvadt.

Duol.hu

A csodás ruhákat nem modellek, hanem a Perkátai Néptáncegyüttes Kalinka csoportja mutatta be – táncos előadás keretében. A Mesés divatbemutató során népmesék, balladák és legendák keltek életre Horváth Fanni mesemondása révén, amelyeket a táncosok mozdulataikkal élénken és kreatívan elevenítettek meg. A közönség így egyszerre merülhetett el a történetek varázslatos világában és gyönyörködhetett a részletgazdag, látványos öltözetekben, amelyek a hagyomány és a modern szemlélet páratlan ötvözetét képviselték. A ruhák mögött Németh Hajnal Aurora alkotói világa áll: minden darab a magyar népművészetből, a hímzésmintákból és a népi viseletekből merít inspirációt.

Mesés divatbemutató
A Mesés divatbemutatón a táncosok mozdulatai életre keltették a hagyományos motívumokkal díszített ruhákat.
Fotó: Mészáros Réka

Mesés divatbemutató Aurora FolkGlamour világában

Az elismert magyar ipar- és képzőművész, négyszeres Hungarikum-pályázat nyertese. Aurora közel húsz évig maga is néptáncolt, és 1999 óta járja a magyar tájegységeket, hogy tanulmányozza a táncokat és viseleteket. 2016-ban alapította saját márkáját, az Aurora FolkGlamourt, melyben a magyar népművészet és a hímzésminták új értelmezést nyernek. Egyedi ékszerei, ruhái és divatbemutatói a hagyományt és a modern divatot ötvözik, miközben a fenntarthatóság és a régi viseletek újragondolása is fontos szerepet kap. Nemrégiben Aurora egyedi ruhái és ékszerei a Sztárban sztár színpadán is tündököltek.

Mesés divatbemutató
Németh Hajnal Aurora, a különleges ruhák és ékszerek tervezője.
Fotó: Mészáros Réka

A bemutató létrejöttében kiemelkedő szerepet játszottak Horváth Dóra és Pásztor Máté koreográfusok, akik kreativitásukkal és szakértelmükkel a mesék, balladák és legendák mozgásban keltek életre. A táncosok minden mozdulata erősítette a darab hangulatát, ritmusát és karakterét, így a divatbemutató valóban különleges és emlékezetes élménnyé vált a közönség számára. Az esemény a „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület közreműködésével valósulhatott meg.
Képgaléria

Mesés motívumokkal díszített divatbemutató Perkátán

Fotók: Mészáros Réka

 

 

 

