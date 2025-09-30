Stílusosan ünnepelték meg a népmese napját (képgalériával)

A Magyar Népmese Napját 2005 óta ünnepeljük szeptember 30-án a Magyar Olvasás Társaság kezdeményezésére és a nagy meseírónkra, Benedek Elekre emlékezve. A jeles eseményhez kapcsolódóan a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskolában egész héten át szerveznek rendezvényeket, melynek nyitó napján szeptember 29-én, hétfőn délelőtt a tornateremben mese órát tartottak a gyerekeknek. Utána pedig mesekiállítás nyílott a Kiss Kálmán Művelődési Házban Feke Judit munkáiból.

Csernik Szende mese produkciója nagy tapsot kapott a gyerekektől

Fotó: Horváth László

Meseóra és kiállítás

A Kiss Kálmán Művelődési Ház szervezésében és az Iskolafejlesztési Alapítvány támogatásával létrejött rendhagyó meseóra előadója Csernik Szende messze földről érkezett. Egészen pontosan Sepsiszentgyörgyről származik. Szép ízes székely kiejtéssel mondott el egy mesét a gyerekeknek, sőt, nem csak mesélt, de különleges láb bábukkal el is játszotta a történetet. Az előadás előtti percekben kértük egy bemutatkozásra, mit is lehet tudni Szendéről?

– Erdélyben, Székelyföldön, "tündérországban" születtem. Ott volt az én mesebölcsőm. Mesemondóként 19 éve kezdődött a munkám. Gyermekeim óvodájában tartottak magyar népmese napját és ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy vigyek székely népmesét a gyermekeknek az óvodába. Felolvastam egyet, ami erősen jól esett nekem és a gyermekeknek is, így a mesélést folytatás követte. Azonban a kezem foglalt volt közben, ezért gondoltam egyet, mesebábokat varrtam a lábamra és egy nagy meseszoknyát hozzá. Ez reám kerekedett, erre pedig háttért varrtam, ami alól kibújnak a bábok. Ezzel két lábra állítottam a székely népmeséket. Így járom a meseutamat – hallottuk az igencsak különleges előadást várva.

Nos, ahogy elhangzott, tényleg rendhagyó meseóra lett a programból, ahol az előadó egy magas asztalon ülve a lábain bábukkal játszotta el békás, egeres főzőcskézős történetét. Közben székely szavakkal és kifejezésekkel is megismerkedhetett a hallgatóság.

Feke Judit figurái, valamint mese és csodavilága sok gyereknek okozott örömet

Fotó: Horváth László

A következő program már a Kiss Kálmán Művelődési Ház kistermében várta az érdeklődőket, ahol Feke Judit öltöztetett be csodálatos bábukat és rendezte be velük a közismert mesék erre az alkalomra összeállított helyszíneit.