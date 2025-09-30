2 órája
Stílusosan ünnepelték meg a népmese napját (képgalériával)
A Magyar Népmese Napját 2005 óta ünnepeljük szeptember 30-án. Benedek Elekre emlékezve mese és kiállítás várta a gyerekeket
A Magyar Népmese Napját 2005 óta ünnepeljük szeptember 30-án a Magyar Olvasás Társaság kezdeményezésére és a nagy meseírónkra, Benedek Elekre emlékezve. A jeles eseményhez kapcsolódóan a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskolában egész héten át szerveznek rendezvényeket, melynek nyitó napján szeptember 29-én, hétfőn délelőtt a tornateremben mese órát tartottak a gyerekeknek. Utána pedig mesekiállítás nyílott a Kiss Kálmán Művelődési Házban Feke Judit munkáiból.
Meseóra és kiállítás
A Kiss Kálmán Művelődési Ház szervezésében és az Iskolafejlesztési Alapítvány támogatásával létrejött rendhagyó meseóra előadója Csernik Szende messze földről érkezett. Egészen pontosan Sepsiszentgyörgyről származik. Szép ízes székely kiejtéssel mondott el egy mesét a gyerekeknek, sőt, nem csak mesélt, de különleges láb bábukkal el is játszotta a történetet. Az előadás előtti percekben kértük egy bemutatkozásra, mit is lehet tudni Szendéről?
– Erdélyben, Székelyföldön, "tündérországban" születtem. Ott volt az én mesebölcsőm. Mesemondóként 19 éve kezdődött a munkám. Gyermekeim óvodájában tartottak magyar népmese napját és ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy vigyek székely népmesét a gyermekeknek az óvodába. Felolvastam egyet, ami erősen jól esett nekem és a gyermekeknek is, így a mesélést folytatás követte. Azonban a kezem foglalt volt közben, ezért gondoltam egyet, mesebábokat varrtam a lábamra és egy nagy meseszoknyát hozzá. Ez reám kerekedett, erre pedig háttért varrtam, ami alól kibújnak a bábok. Ezzel két lábra állítottam a székely népmeséket. Így járom a meseutamat – hallottuk az igencsak különleges előadást várva.
Nos, ahogy elhangzott, tényleg rendhagyó meseóra lett a programból, ahol az előadó egy magas asztalon ülve a lábain bábukkal játszotta el békás, egeres főzőcskézős történetét. Közben székely szavakkal és kifejezésekkel is megismerkedhetett a hallgatóság.
A következő program már a Kiss Kálmán Művelődési Ház kistermében várta az érdeklődőket, ahol Feke Judit öltöztetett be csodálatos bábukat és rendezte be velük a közismert mesék erre az alkalomra összeállított helyszíneit.
Jutka nénivel már sokan találkozhattak. Mivel ő maga is sokat mesél az unokáinak, úgy gondolta, hogy legkedvesebb közös meséjüket, a Piroska és a farkast megalkotja Barbie babákból – először csak Borikának, unokájának. Aki ismeri Juditot, Jutka nénit, tudja, hogy egyik ötlet hozza nála a másikat és mindig szebbnél szebb kreációk kerülnek ki a kezei közül. Legyen szó színházi jelmezekről, népi viseletekről, községünk évről-évre megújuló Betleheméről, vagy csinos fonásokról, a maximalizmus nála alap. Most azzal kedveskedett az érdeklődőknek, hogy babákat öltöztetve ismert mesék jeleneteit alkotta meg, s azokat két hétig bárki megtekintheti.
Mesevilág MezőfalvánFotók: Horváth László
A tárlaton két tablón a mesevilághoz kapcsolódó gyermekrajzokat is megcsodálhattunk. Az alkotók közül a megnyitóra többen is eljöttek. A kiállítás október 13-ig lesz megtekinthető a Kiss Kálmán Művelődési Ház játszóterében.
