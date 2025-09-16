szeptember 16., kedd

Több ezer felszállás

33 perce

Helikopterrel bűnözőt is kergetett Dunaújvárosig – nyugdíjba ment az adonyi légimentő pilóta

Az adonyi Ágoston Ferenc légimentő kapitány számítása szerint nagyjából 13 ezer felszállást hajtott végre. Üldözött autót rendőrként a levegőből, majd mentőhelikopter pilótaként dolgozott, onnan vonult nyugdíjba.

Duol.hu

Eredetileg vadászpilótának készült, repülésirányító lett, majd helikopter pilótaként vezette a kor számos típusát. Ágoston Ferenc kamaszkorában ismerkedett meg a repüléssel, majd több mint 5000 órát és 13 000 felszállást teljesített a honvédségnél, a rendőrség légi rendészeténél és mentőhelikopter pilótaként a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-nél – írta meg társoldalunk, a teol.hu.

mentőhelikopter
Tizennyolc évig mentőhelikptert vezetett, a szekszárdi bázisról akár dunaújvárosi esetekhez is repülhetett
Fotó: Magyar Légimentő Alapítvány

Nem csak mentőhelikopteren

Pályafutása során bizony előfordult, mint a filmeken, hogy a bűnüldözésben vett részt.

Autótolvajt kergettünk a Balatontól egészen Dunaújváros közeléig, ahol sikerült őt megfogni, persze természetesen a földiek segítségével.

– De mivel nem tudott elbújni előlünk, mert a levegőből végig láttuk, hogy hol van, ezért sikeres elfogás volt – meséli. Aztán a rendőrségnél is elkezdett csökkenni az engedélyezett repült órák száma. – Akkor kezdett kibontakozni az ötlet, hogy ismét legyen Magyarországon légi mentés. Azóta, tizennyolc éve végeztem ezt a mentőhelikopter-munkát.

A teljes cikket a teol.hu-n itt olvashatják.

Korábban a Dunaújvárosi Hírlap is készített vele interjút.

Ágoston Ferenc katonai légi irányító szakon vég 1982-ben. Vadász­irányító-megfigyelő lett, a vadászgépeket ők irányították légi célra illetve légtérbe, útvonalra.

– Nekem valódi éles bevetés nem volt, „csak” a kiképzési repülések alkalmával végzett, gyakorló-éles légi cél elfogások százai. Ilyenkor ugyanúgy rá kellett vezetni az elfogó vadászgépet a célra, de csak fotólövészettel kellett igazolni a feladat sikeres végrehajtását.

 Azonban 1985-ben egy, honvédségen belül szervezett toborzás eredményeként váltottam szakmát, és kerülhettem helikopterre Börgöndön.

– MI-2 könnyű helikopteren kezdtem meg a pilóta-pályafutást. 1991 decemberéig dolgoztam Börgöndön az ezred felszámolásáig. Utána Szolnokra kerültem szintén MI-2 típusra. Másfél év szolnoki munka után, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián folytattam tanulmányokat 1996-ig. Ezután Szentkirályszabadjára helyeztek, a Bakony Harci Helikopter Ezredhez. 

Ágoston Ferenc Adonyban él
Fotó: Dunaújvárosi Hírlap-archív

– Itt a vegyes helikopter század parancsnoka voltam, majd az ezred kiképzési főnöke 2002-ig. 2002-től 2006-ig a HM-től áthelyezéssel a BM légirendészeti parancsnokság állományában repültem. Itt MI-2-esen és MD-500-on repültem, ez utóbbi már amerikai gép volt, amit leginkább vietnámi filmekben és amerikai rendőrségi filmekben láthattunk addig. A légirendészetnél már sokkal változatosabb feladataink voltak, mint előtte a seregben, és sokkal közelebb kerültünk a civil repüléshez. 2007. január elsejétől dolgozom a légimentőknél.

– Pozitív esetek azok, amikor valóban segíteni tudunk úgy, hogy meggyógyul a beteg, vagy a legkisebb egészségkárosodással „megússza” az eseményt. 

Jó néhány esetben a felgyógyulás után megkeresnek minket köszönetet mondani. Ez nagyon jólesik. Amit nem lehet megszokni, ha gyerekkel történik valami.

– Mindenkinek van gyereke, ha nem saját, akkor a családjában biztos van. A gyerekkel történt balesetek a legszörnyűbbek, azok nagyon nehéz percek.

 

 

