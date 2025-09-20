szeptember 20., szombat

Digitális Polgári Körök

1 órája

Nem mindennapi állításokat tett Menczer Tamás a sportarénában

Címkék#Harcosok órája#Harcosok klubja#Menczer Tamás

A Papp László Sportarénában tartott digitális polgári körök első országos találkozóját a Harcosok órája különkiadása kísérte. Menczer Tamás nem kímélte az ellenzéket és a sajtót.

Duol.hu

A Harcosok órája élő közvetítésében Menczer Tamás nem kímélte az ellenzéket és a sajtót. A Magyar Nemzet tudósítása szerint Menczer Tamás a Harcosok órájában arról beszélt, hogy „extrém sportként” vállalja a vitát a balliberális sajtóval.

Menczer Tamás nem mindennapi állításokat tett Budapesten
Menczer Tamás kemény üzenetet küldött az ellenzéknek is
Forrás: Facebook

Menczer Tamás a választásokról is szólt

A politikus szerint a digitális polgári körök és a Harcosok klubja az online tér változásaira adott válasz. Ma már százezres közösség áll mögöttük. Elmondta, hogy az ellenzéki közvélemény-kutatások nem tükrözik a valóságot, hiszen a kormánypártok támogatottsága stabil. Példaként a buda környéki kört hozta fel, ahol ötszáz ember mellett neves művészek is aktívan jelen vannak.

Menczer elítélte, hogy a baloldal politikai célokra próbálta felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiáját.

Zárásként úgy fogalmazott a Harcosok órája DPK-adásában

még kétszáz nap van hátra, de nyerünk, ahogy szoktunk.

A digitális polgári körök találkozó Budapesten, a Sportarénában zajlik szombaton. Élő közvetítésünk ITT.


 

 

