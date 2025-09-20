1 órája
Nem mindennapi állításokat tett Menczer Tamás a sportarénában
A Papp László Sportarénában tartott digitális polgári körök első országos találkozóját a Harcosok órája különkiadása kísérte. Menczer Tamás nem kímélte az ellenzéket és a sajtót.
A Harcosok órája élő közvetítésében Menczer Tamás nem kímélte az ellenzéket és a sajtót. A Magyar Nemzet tudósítása szerint Menczer Tamás a Harcosok órájában arról beszélt, hogy „extrém sportként” vállalja a vitát a balliberális sajtóval.
Menczer Tamás a választásokról is szólt
A politikus szerint a digitális polgári körök és a Harcosok klubja az online tér változásaira adott válasz. Ma már százezres közösség áll mögöttük. Elmondta, hogy az ellenzéki közvélemény-kutatások nem tükrözik a valóságot, hiszen a kormánypártok támogatottsága stabil. Példaként a buda környéki kört hozta fel, ahol ötszáz ember mellett neves művészek is aktívan jelen vannak.
Menczer elítélte, hogy a baloldal politikai célokra próbálta felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiáját.
Zárásként úgy fogalmazott a Harcosok órája DPK-adásában:
még kétszáz nap van hátra, de nyerünk, ahogy szoktunk.
A digitális polgári körök találkozó Budapesten, a Sportarénában zajlik szombaton. Élő közvetítésünk ITT.