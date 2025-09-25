Figyelj Rá(n)k! – Dunaújváros ismét összefog a mellrák ellen

A mellrák elleni közdelem fontosságára a figyelmet felhívó esemény beharangozó sajtótájékoztatóján jártunk a Városháza „C” szárnyában. A központi szereplők által elmondottakból idézünk.

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu



Nagyon fontos a mellrák korai felismerése

Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is méltatta ennek a programnak a jelentőségét

– Mindenkinek megköszönöm, aki segítőként beállt a már második alkalommal megrendezésre kerülő akció mögé, így Dunaújváros Megye Jogú Város Önkormányzatának, és a polgármester úrnak is. Ez egy olyan témakör, amelyik minden tizenegyedik nőt érint az élete során, tehát óriási jelentősége van. Nagyon sok esetben fiatal korukban érinti az adott nőket, és rajtuk keresztül a családjukat is. Külön örülök, hogy a szervezők és a résztvevők között fölmerültek a pszichoszomatikus összefüggések is, hiszen ez egy nagyon fontos területe ennek a betegségnek, és a prevenció kulcsa sokszor ebben van. Orvosként nagyon fontosnak tartom a korai diagnózist és az önvizsgálat jelentőségét is, mert a korai stádiumban teljesen gyógyítható ez a betegség. Ha ezekre fölhívjuk az emberek figyelmét, akkor ezekkel életeket mentünk.

Pintér Tamástól, Dunaújváros polgármesterétől ezt is hallottuk

– Egészen kiváló összefogás alakult ki az önkormányzatunk és a kórház között is. Amit most a Jót - Szívből Dunaújvárosért civilszervezet megszervez, azzal egy nagyon fontos küldetést teljesítenek. Ezért mindenkit arra bíztatok, hogy jöjjenek el október 4-én! Vizsgáltassák meg magukat, akik ebben a dologban érintettek lehetnek és hívkóják föl mindenkinek a figyelmét erre a lehetőségre.

Az esemény fővédnöke Dr. Szilágyi Örs a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház – főigazgatója erre is felhívta a figyelmet:

– Hálás vagyok az ötletgazdáknak és azoknak, akik hátulról irányítják ezt az eseményt! A kórházunk legfontosabb üzenete a prevenció és a megelőzés. Ezzel azonosulok kórház igazgatóként és gyakorló orvosként egyaránt. Egyértelmű, hogy azzal tudunk a legtöbbet tenni az egészségünkért, ha eleve elkerüljük a betegségeket. Én még mindig abban hiszek, hogy minél több csatornán és alkalmat kihasználva juttassuk el ezt az információt emberkehez, hogy megtudják fogadni azt.