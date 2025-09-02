szeptember 2., kedd

Megvadult szarvas tartotta rettegésben a falut

Címkék#kórház#Dr Mohamed Al-Sheraji#dráma#szarvas

A hírek sokaságában nehéz megtalálni a valóban fontosakat. Naponta frissülő összefoglalónkban Dunaújváros és környéke legfontosabb eseményeit gyűjtjük össze az olvasók számára.

Duol.hu
Megvadult szarvas tartotta rettegésben a falut

Fotó: Shutterstock

Dráma Mezőfalván – vadászok terítették le az emberre támadó szarvast (videóval, galériával)

A mezőfalvi vadászok kilőtték a megzavarodott állatot. Pethes Bálint állatvédő és madármentő az állat kiterelési művelete közben komoly sérüléseket szenvedett. Kórházban ápolják!

Dr. Mohamed Al-Sheraji marad és osztályvezető lett

Még sem távozik a dunaújvárosi kórházból Dr. Mohamed Al-Sheraji. Sőt, a frissen megjelent kórházi közlemény szerint osztályvezetői kinevezésben is részesült.

Táskák, nevetés és az első csengő – tanévnyitó a Móriczban (galériával és videóval)

Ünnepélyes hangulatban kezdődött az új tanév a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskolában. Diákok, tanárok és szülők együtt köszöntötték az első tanítási napot, tele izgalommal és várakozással.

Nem maradt üres hely: rekordnépszerűségű volt az adonyi sörfesztivál (képgalériával, videóval)

Sokféle nyárbúcsúztató létezik, de ezek közül is talán az egyik leghangulatosabb egy igazi, hamisítatlan sváb sörfesztivál, ahogy Adonyban tartották immáron VII. alkalommal.

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
