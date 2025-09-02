Megvadult szarvas tartotta rettegésben a falut

Dráma Mezőfalván – vadászok terítették le az emberre támadó szarvast (videóval, galériával)

A mezőfalvi vadászok kilőtték a megzavarodott állatot. Pethes Bálint állatvédő és madármentő az állat kiterelési művelete közben komoly sérüléseket szenvedett. Kórházban ápolják!

TOVÁBB OLVASOK

Dr. Mohamed Al-Sheraji marad és osztályvezető lett

Még sem távozik a dunaújvárosi kórházból Dr. Mohamed Al-Sheraji. Sőt, a frissen megjelent kórházi közlemény szerint osztályvezetői kinevezésben is részesült.

TOVÁBB OLVASOK

Táskák, nevetés és az első csengő – tanévnyitó a Móriczban (galériával és videóval)

Ünnepélyes hangulatban kezdődött az új tanév a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskolában. Diákok, tanárok és szülők együtt köszöntötték az első tanítási napot, tele izgalommal és várakozással.

TOVÁBB OLVASOK

Nem maradt üres hely: rekordnépszerűségű volt az adonyi sörfesztivál (képgalériával, videóval)

Sokféle nyárbúcsúztató létezik, de ezek közül is talán az egyik leghangulatosabb egy igazi, hamisítatlan sváb sörfesztivál, ahogy Adonyban tartották immáron VII. alkalommal.

TOVÁBB OLVASOK