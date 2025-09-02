39 perce
Megvadult szarvas tartotta rettegésben a falut
Fotó: Shutterstock
Dráma Mezőfalván – vadászok terítették le az emberre támadó szarvast (videóval, galériával)
A mezőfalvi vadászok kilőtték a megzavarodott állatot. Pethes Bálint állatvédő és madármentő az állat kiterelési művelete közben komoly sérüléseket szenvedett. Kórházban ápolják!
Dr. Mohamed Al-Sheraji marad és osztályvezető lett
Még sem távozik a dunaújvárosi kórházból Dr. Mohamed Al-Sheraji. Sőt, a frissen megjelent kórházi közlemény szerint osztályvezetői kinevezésben is részesült.
Táskák, nevetés és az első csengő – tanévnyitó a Móriczban (galériával és videóval)
Ünnepélyes hangulatban kezdődött az új tanév a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskolában. Diákok, tanárok és szülők együtt köszöntötték az első tanítási napot, tele izgalommal és várakozással.
Nem maradt üres hely: rekordnépszerűségű volt az adonyi sörfesztivál (képgalériával, videóval)
Sokféle nyárbúcsúztató létezik, de ezek közül is talán az egyik leghangulatosabb egy igazi, hamisítatlan sváb sörfesztivál, ahogy Adonyban tartották immáron VII. alkalommal.