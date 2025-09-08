Kulcsi lány sikere a Megasztárban

Szombaton kezdődött az egyik kereskedelmi tévécsatorna énekes tehetségkutató műsora, a Megasztár. Az idei szériába jelentkezett a kulcsi Rozner Éva is, aki az előválogatón meggyőzte a zsűritagokat, ezzel továbbjutott a középdöntőbe.

Éva a pusztaszabolcsi iskolai díjakat már magáénak tudhatja, már csak a Megasztár van hátra

Szabolcs Vezérből a Megasztárba

Évi idén tavasszal végzett Pusztaszabolcson a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Technikum turisztikai szakos diákjaként. Csodálatosan énekel, ezt már többször is bizonyította! 2024-ben rendezte meg először a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum a Centrum Hangja elnevezésű tehetségkutató énekversenyt, amelyet Éva meg is nyert. Közösségi szerepvállalása is kiemelkedő: bár Kulcson él az ifjú hölgy, a közelmúltban Pusztaszabolcs önkormányzata neki adományozta a „Jó Tanuló Diákok Vándorkupa” elismerő címet a kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért, közösségi munkájáért és a Dunaújvárosi Szc Szabolcs Vezér Technikum hírnevének öregbítéséért! Gratulálunk Évinek, és további sok szép sikert kívánunk neki.