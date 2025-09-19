szeptember 19., péntek

Karbantartás

58 perce

Leállások jönnek egy hazai nagy banknál – több szolgáltatás szünetelhet

Címkék#karbantartás#MBH Bank#pénzfelvétel#atm#leállás#bankkártya

Az MBH Bank a honlapján figyelmeztette ügyfeleit, hogy karbantartások miatt szolgáltatáskiesések várhatók. Az MBH azt javasolja, hogy bankkártyatranzakcióit, készpénzfelvételét az érintett ATM-ek vonatkozásában a rendszerkarbantartási időn kívülre ütemezzék az ügyfelek

Duol.hu

Szeptember 20-án este 23:00 és szeptember 21-én hajnali 03:00 között az MBH Bank több elektronikus csatornáján kiesések fordulhatnak elő. Az azonnali forintátutalások, fizetési kérelmek és jóváhagyások ez idő alatt elutasításra kerülhetnek – írta társlapunk a teol.hu.

MBH Bank
Forrás: MBH Bank

Az alábbi rendszerekben lehetnek kiesések az MBH Banknál

MBH Netbank (korábban BB)
MBH OpenAPI (korábban BB)
MBH Netbank (korábban MKB)
MBH Vállalati Netbank (korábban MKB)
MBH Direct Bank (korábban MKB)
MBH Vállalati App
MBH OpenAPI (korábban MKB)
MBH Bank App
MBH Vállalati App (exTakarék)
MBH OpenAPI (korábban Takarék)
MBH Netbank (korábban Takarék)
MBH Direct Bank (korábban Takarék e-Bank)

Az MBH azt javasolja, hogy bankkártyatranzakcióit, készpénzfelvételét az érintett ATM-ek vonatkozásában a rendszerkarbantartási időn kívülre ütemezzék az ügyfelek.
Végezetül szeptember 21-én hajnali 2 és 6 óra között fennakadások lehetnek az internetes bankkártyás fizetéseknél és azok hitelesítésénél. A karbantartás a 101-es banki azonosítóval kezdődő számlákhoz tartozó kártyákat érinti.
Teljes cikk itt olvasható.

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
