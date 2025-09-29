Isten hozott!
2 órája
Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk
Az ember életében kevés szebb pillanat adódik annál, mint amikor gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.
Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülöttjeinek névsorát.
Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet
Szülészet-nőgyógyászati Összevont Osztályán született gyermekek
2025.09.22.-2025.09.29.
Gyermek család- és utóneve
Születési dátum
Súly gramm
Hossz cm
Anyja neve
Apja neve
|Simon Miron
|09.23.
|3500
|50
|Smidroczki Szabina
|Simon Gábor
|Müller Zsombor
|09.24.
|3000
|51
|Müller-Tamás Klaudia
|Müller Ádám
|Kapusi Anna Vivien
|09.24.
|3300
|53
|Kapusiné Nádori Krisztina
|Kapusi Mátyás
|Androsovics Lénárd
|09.26.
|3550
|52
|Androsovicsné Baranyi Jennifer Rita
|Androsovics József
|Mosonyi Zsombor
|09.26.
|2850
|50
|Mosonyi Evelin
|Mosonyi Balázs
|Branczeiz Hanna
|09.26.
|3800
|52
|Branczeizné Albert Manuéla
|Branczeiz Zoltán
|Balázs Sándor Alex
|09.26.
|4700
|56
|Csapó Nimród Zente
|09.27.
|3400
|51
|Csapó Klaudia Cintia
|Csapó Krisztián
Forrás: Szent Pantaleon Kórház
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre