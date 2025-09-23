Isten hozott!
Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk
Az ember életében kevés szebb pillanat adódik annál, mint amikor gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.
Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülöttjeinek névsorát.
Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet
Szülészet-nőgyógyászati Összevont Osztályán született gyermekek
2025.09.15.-2025.09.21.
Gyermek család- és utóneve
Születési dátum
Súly gramm
Hossz cm
Anyja neve
Apja neve
|Tóth Marcell
|09.15.
|3400
|52
|Marancsik Ágnes
|Tóth Gábor
|Mádi Zalán
|09.15.
|3900
|54
|xxx
|xxx
|Kovács Leila
|09.15.
|3400
|53
|xxx
|xxx
|Pálmai Olivia Lina
|09.15.
|2950
|51
|Pálmai-Huzlinger Klára Katinka
|Pálmai Adrián
|Gotthárd Míra
|09.16.
|3600
|53
|Gotthárdné Antal Dominika
|Gotthárd Richárd
|Madár László
|09.19.
|3700
|50
|Kolbert Ilona Lotti
|Madár László
|Rostás Nazira
|09.20.
|3400
|52
|Berki Patricia
|Rostás György Krisztián
Forrás: Szent Pantaleon Kórház
