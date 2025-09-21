Egy nap alatt jelentős apadást mutat a Duna

Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása a térségben jelentős változást mutat, több helyszínen csökkenés tapasztalható. Bár a települések között akadnak eltérések, a folyó szintje összességében továbbra is alacsony. Az adatok a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

A vízállás adatai alapján több településen is csökkenés volt tapasztalható az elmúlt időszakban.

A vízállás csökkenést jelez, de...

A Duna továbbra is enyhe, de folyamatos mozgásban van a környező települések térségében. A legfrissebb adatok szerint a vízszint tovább csökkent.

Ercsi térségében jelenleg 21 centiméteres vízállást mértek, ami 19 centiméterrel kevesebb az előző napi értéknél.

Adonynál 41 centiméteres vízszintet rögzítettek, ami 19 centiméteres csökkenést jelent. A Duna hőmérséklete ebben a térségben 20,2 °C.

Dunaújváros környékén 17 centiméteres vízállást mértek, ami 18 centiméterrel alacsonyabb a tegnapinál. A víz hőmérséklete itt 19,1 °C.

Dunaföldvár esetében azonban jelenleg -95 centiméteres vízállást mértek, ami 18 centiméterrel magasabb a tegnapi szinthez képest. A víz hőmérséklete itt 19,7 °C.