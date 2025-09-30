szeptember 30., kedd

Benedek Elek

38 perce

Mesék és bábok varázsa Perkátán, a Magyar Népmese Napja alkalmából!

Címkék#Győry-kastély#furulyajátéka#Magyar Népmese Napja#báb#kiállítás#történet

Perkátán mesés kiállítással, papírszínházzal és interaktív mesejátékkal ünnepelték a Magyar Népmese Napját, emlékezve Benedek Elek születésnapjára.

Duol.hu

A Magyar Népmese Napja alkalmából rendezett programot Orgoványi Szófia furulyajátéka nyitotta, majd Fülöp Irénke papírszínház-meséje következett. A perkátai báb- és színjátszó szakkör történetét Basticz Józsefné, Marika és Szarka Istvánné, Cili néni mutatta be, ezt követően a gyermekek aktívan részt vehettek az interaktív mesejátékban. Emellett két különleges kézműves tárlat is várta a látogatókat: Zám Anikó mesebeli kompozíciói, valamint Basticz Józsefné és Szarka Istvánné bábjait nézhették meg, amelyek október 18-ig a Győry-kastély kiállítótermében megtalálhatóak– írta Perkáta Könyvtár közösségi oldalán.

Magyar Népmese Napja
Varázslatos mesék keltek életre Perkátán a Magyar Népmese Napja alkalmából.
Forrás: Perkáta Könyvtár Facebook-oldala
Magyar Népmese Napja
Forrás: Perkáta Könyvtár Facebook-oldala

 

