Mesék és bábok varázsa Perkátán, a Magyar Népmese Napja alkalmából!

A Magyar Népmese Napja alkalmából rendezett programot Orgoványi Szófia furulyajátéka nyitotta, majd Fülöp Irénke papírszínház-meséje következett. A perkátai báb- és színjátszó szakkör történetét Basticz Józsefné, Marika és Szarka Istvánné, Cili néni mutatta be, ezt követően a gyermekek aktívan részt vehettek az interaktív mesejátékban. Emellett két különleges kézműves tárlat is várta a látogatókat: Zám Anikó mesebeli kompozíciói, valamint Basticz Józsefné és Szarka Istvánné bábjait nézhették meg, amelyek október 18-ig a Győry-kastély kiállítótermében megtalálhatóak– írta Perkáta Könyvtár közösségi oldalán.

Varázslatos mesék keltek életre Perkátán a Magyar Népmese Napja alkalmából.

Forrás: Perkáta Könyvtár Facebook-oldala