Bábok, mesék, emlékek – Magyar Népmese Napja Perkátán

Az esemény részeként megtekinthető lesz a Perkátai Báb- és színjátszó szakkör történeti kiállítása, valamint egy vidám mesejátékot is láthat a közönség, amelyet nyugdíjas pedagógusok adnak elő. A szereplők között köszönthetjük Basticz Józsefné, Szarka Istvánné és Fülöp Irénke nevét is. A rendezvényt a József Attila Nagyközségi Könyvtár szervezi, amely szeretettel vár minden korosztályt a Magyar Népmese Napja alkalmából.

Hamarosan mesélnek a bábok – készül a műsor a Magyar Népmese Napja alkalmából.

Forrás: Canva