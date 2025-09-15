szeptember 15., hétfő

Győry-kastély

37 perce

Bábok, mesék, emlékek – Magyar Népmese Napja Perkátán

Szeptember 19-én, pénteken 14:30-tól különleges programra várják az érdeklődőket a perkátai Győry-kastélyba, ahol a Magyar Népmese Napja alkalmából rendeznek ünnepséget.

Duol.hu

Az esemény részeként megtekinthető lesz a Perkátai Báb- és színjátszó szakkör történeti kiállítása, valamint egy vidám mesejátékot is láthat a közönség, amelyet nyugdíjas pedagógusok adnak elő. A szereplők között köszönthetjük Basticz Józsefné, Szarka Istvánné és Fülöp Irénke nevét is. A rendezvényt a József Attila Nagyközségi Könyvtár szervezi, amely szeretettel vár minden korosztályt a Magyar Népmese Napja alkalmából.

Magyar Népmese
Hamarosan mesélnek a bábok – készül a műsor a Magyar Népmese Napja alkalmából.
Forrás: Canva

 

