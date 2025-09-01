szeptember 1., hétfő

Magyar Falu Program

1 órája

Dunaújváros környéki falvak nyertek fontos fejlesztésekre pénzt

Címkék#Nagykarácsony#Magyar Falu Program#Varga Gábor#Dr Mészáros Lajos#Fejlesztés#pályázat#Daruszentmiklós#Nagyvenyim#Mezőfalva

Közlekedési infrastruktúra fejlesztésére nyert pályázati forrást Nagyvenyim, Mezőfalva, Daruszentmiklós és Nagykarácsony. A Magyar Falu Program keretében újabb támogatás érkezik.

Gallai Péter

Kihirdették a Magyar Falu Program út, híd, járda építése vagy felújítása, illetve újdonságként a gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése című pályázat eredményeit. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Facebook-oldalán közétett videóban elmondta, közel nyolcszáz új nyertes pályázatot hirdettek, települések összesen tízmilliárd forint támogatáshoz jutnak. Ezekből a dunaújvárosi térség falvai is részesültek, amikről Varga Gábor és dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselők is beszámoltak a hozzájuk tartozó településeket illetően.

Magyar Falu Program
Varga Gábor körzetében Magyar Falu Program nyertes települések
Forrás: Varga Gábor Facebook-oldala

Körzetünkből négyen nyertek a Magyar Falu Programban

Varga Gábor közösségi oldalán jelentette be, hogy a Magyar Falu Program segítségével dél-Fejér 15 települése részesült összesen 215 millió forintban. A nyertesek között térségünkből Daruszentmiklós 24 989 386 forintot, Mezőfalva 5 milliót, Nagykarácsony 25 999 997  forintot kapott.

Dr. Mészáros Lajos pedig Nagyvenyim sikeres pályázatáról adott hírt szintén közösségi oldalán, a település 44 998 308 forintban részesül a program jóvoltából.

Forrás: dr. Mészáros Lajos Facebook-oldala

 

 

