Dunaújváros környéki falvak nyertek fontos fejlesztésekre pénzt

Kihirdették a Magyar Falu Program út, híd, járda építése vagy felújítása, illetve újdonságként a gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése című pályázat eredményeit. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Facebook-oldalán közétett videóban elmondta, közel nyolcszáz új nyertes pályázatot hirdettek, települések összesen tízmilliárd forint támogatáshoz jutnak. Ezekből a dunaújvárosi térség falvai is részesültek, amikről Varga Gábor és dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselők is beszámoltak a hozzájuk tartozó településeket illetően.

Varga Gábor körzetében Magyar Falu Program nyertes települések

Forrás: Varga Gábor Facebook-oldala

Körzetünkből négyen nyertek a Magyar Falu Programban

Varga Gábor közösségi oldalán jelentette be, hogy a Magyar Falu Program segítségével dél-Fejér 15 települése részesült összesen 215 millió forintban. A nyertesek között térségünkből Daruszentmiklós 24 989 386 forintot, Mezőfalva 5 milliót, Nagykarácsony 25 999 997 forintot kapott.

Dr. Mészáros Lajos pedig Nagyvenyim sikeres pályázatáról adott hírt szintén közösségi oldalán, a település 44 998 308 forintban részesül a program jóvoltából.