Segítség a lakóknak

30 perce

Ekkor lesznek még ősszel lomtalanítások, amikor minden felesleges holmi leadható

A háztartásokban évente összegyűlt felesleges lomoktól idén ősszel is meg lehet szabadulni Dunaújvárosban. A lomtalanítás során több városrészben és helyszínen adhatják le a szemetet a városlakók.

Gallai Péter

Dunaújvárosban a Dózsa II. városrészben kezdődött az őszi lomtalanítási sorozat, de még idén további három alkalommal különböző városrészekben helyezhetik el a városlakók a felesleges hulladékukat. Az önkormányzat honlapja közzétette a további időpontokat is.

lomtalanítás
A lomtalanítás során legálisan meg lehet szabadulni a felesleges dolgoktól
Fotó: MW illusztráció

A következő alkalom október 4-én a belvárosban lesz 8 és 14 óra között, ekkor a Vasmű úton (Őspatika mellett), Kossuth-Széchenyi utca saroknál és az új Vasmű úton két helyszínen lesz kihelyezve konténer.

  • Október 18-án a Béke városrészben 8 és 14 óra között a Tavasz utcai nagy parkolóban, a Szabadság utcai nagy parkolóban, a Lajos király körúti szelektív szigetnél és a Barsi Dénes utcánál lesz lehetőség leadni a lomokat.
  • November 8-án a Római városrészben 8 és 14 óra között a Domanovszky téri nagy parkolóban, a víztoronynál, a Batsányi utcában és a Váci Mihály utcában (kis posta felől) lesz a leadási helyszín.

 

