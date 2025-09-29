Segítség a lakóknak
1 órája
Ekkor lesznek még ősszel lomtalanítások, amikor minden felesleges holmi leadható
A háztartásokban évente összegyűlt felesleges lomoktól idén ősszel is meg lehet szabadulni Dunaújvárosban. A lomtalanítás során több városrészben és helyszínen adhatják le a szemetet a városlakók.
Dunaújvárosban a Dózsa II. városrészben kezdődött az őszi lomtalanítási sorozat, de még idén további három alkalommal különböző városrészekben helyezhetik el a városlakók a felesleges hulladékukat. Az önkormányzat honlapja közzétette a további időpontokat is.
A következő alkalom október 4-én a belvárosban lesz 8 és 14 óra között, ekkor a Vasmű úton (Őspatika mellett), Kossuth-Széchenyi utca saroknál és az új Vasmű úton két helyszínen lesz kihelyezve konténer.
- Október 18-án a Béke városrészben 8 és 14 óra között a Tavasz utcai nagy parkolóban, a Szabadság utcai nagy parkolóban, a Lajos király körúti szelektív szigetnél és a Barsi Dénes utcánál lesz lehetőség leadni a lomokat.
- November 8-án a Római városrészben 8 és 14 óra között a Domanovszky téri nagy parkolóban, a víztoronynál, a Batsányi utcában és a Váci Mihály utcában (kis posta felől) lesz a leadási helyszín.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre