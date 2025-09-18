Használaton kívüli tárgyak
54 perce
Figyelem! Ebben a városrészben indul a lomtalanítás!
2025. szeptember 20-án, szombaton 07:00 és 14:30 között lomtalanítást tartanak a Dózsa II. városrészben.
Ez alkalommal a lakosok lehetőséget kapnak arra, hogy a lomtalanítás keretében megszabaduljanak a háztartásban felgyülemlett, feleslegessé vált tárgyaktól. A lomokat Dunaújváros alábbi gyűjtőpontjain lehet elhelyezni: Köztársaság utca, Derkovits utca (nagy parkoló), Szórád Márton utca 40–42., Latinovics utca (nagy parkoló).
