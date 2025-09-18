Figyelem! Ebben a városrészben indul a lomtalanítás!

Ez alkalommal a lakosok lehetőséget kapnak arra, hogy a lomtalanítás keretében megszabaduljanak a háztartásban felgyülemlett, feleslegessé vált tárgyaktól. A lomokat Dunaújváros alábbi gyűjtőpontjain lehet elhelyezni: Köztársaság utca, Derkovits utca (nagy parkoló), Szórád Márton utca 40–42., Latinovics utca (nagy parkoló).

