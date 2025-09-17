2 órája
Újabb születésnap, újabb remény – Nárcisz kitartó küzdelme az életért!
Lisztes Nárcisz több mint tíz éve gyógyíthatatlan, genetikai eredetű izomsorvadással (SMA) él, amely miatt ágyhoz kötve éli mindennapjait. Amikor 8 hónapos volt, az orvosok csak néhány évet jósoltak neki, ám Nárcisz rácáfolt a várakozásokra, és augusztusban betöltötte a 19. életévét.
Lisztes Nárcisz kitartása példaértékű: általános gimnáziumban tanult, és az ágyából előrehozott érettségit tett biológiából és digitális kultúrából, majd az összes többi tantárgyból is. Jelenleg spanyolul tanul, és pszichológiát szeretne tanulni az egyetemen – írta a borsonline.hu.
Lisztes Nárcisznak minden születésnap ajándék
Nárcisz gyógyíthatatlan SMA-val él, és bár ma már léteznek modern génterápiás kezelések, amelyek lassíthatják a betegség előrehaladását, nála ezek kiskorában még nem voltak elérhetőek. A fiatal lány számára évente szükségesek a fájdalmas lumbálásos kezelések, melyekhez Spinraza nevű, TB által támogatott gyógyszert kap.
Nárcisz azt mondja, minden születésnapját felejthetetlenné teszik, mert nem lehet tudni, melyik lesz az utolsó. Egyszer már megállt a szíve, de a csoda és az orvosok segítségével ma is kitartóan küzd az álmaiért, és jövőre egyetemre készül.
