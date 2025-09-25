szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

15°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kereskedelem

1 órája

Sokan várták ezt, a Lidl megnyitotta felújított üzletét

Címkék#Lidl#vásárlás#solt#áruház#üzlet#Dunaújváros#megnyitás#felújítás

Az elműlt napok során a régióban bezárt az egyik Lidl üzlet, miután a soltit felújították. Így addig a térségből mindenkinek Dunaújvárosba kellett jönnie, aki ott szeretett volna vásárolni. Csütörtökön megnyílt a megszépült áruház.

Gallai Péter

Korábban beszámoltunk róla, hogy szeptember 14-én bezárt a solti Lidl üzlet. Ennek oka az áruház felújítása, korszerűsítése volt, csakúgy, mint tavaly a dunaújvárosi Velinszky utcai bolt esetében. A munkálatok ideje alatt a vásárlók leközelebb a Dunaújvárosban található két üzletet kereshették fel, ami miatt minden bizonnyal megnövekedett forgalommal kellett szembesülni ezekben. Csütörtökön azonban ennek vége lett, reggel 7 órakor újra megnyitott a Lidl solti boltja, amit jelentős számban megrohamoztak az emberek. S nem csak azért, mert a multi külön akciókkal is készült, amiket csak itt lehet érvényesíteni, hanem kíváncsiak voltak a változásra.

Lidl
Még délelőtt is szinte teljesen tele volt a solti Lidl áruház parkolója a megnyitás után, sokan érkeztek vásárolni
Fotó: GP

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu