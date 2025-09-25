Sokan várták ezt, a Lidl megnyitotta felújított üzletét

Korábban beszámoltunk róla, hogy szeptember 14-én bezárt a solti Lidl üzlet. Ennek oka az áruház felújítása, korszerűsítése volt, csakúgy, mint tavaly a dunaújvárosi Velinszky utcai bolt esetében. A munkálatok ideje alatt a vásárlók leközelebb a Dunaújvárosban található két üzletet kereshették fel, ami miatt minden bizonnyal megnövekedett forgalommal kellett szembesülni ezekben. Csütörtökön azonban ennek vége lett, reggel 7 órakor újra megnyitott a Lidl solti boltja, amit jelentős számban megrohamoztak az emberek. S nem csak azért, mert a multi külön akciókkal is készült, amiket csak itt lehet érvényesíteni, hanem kíváncsiak voltak a változásra.

Még délelőtt is szinte teljesen tele volt a solti Lidl áruház parkolója a megnyitás után, sokan érkeztek vásárolni

Fotó: GP