Bezár az egyik Lidl, másikat kell keresni helyette

A Dunaújvárostól délre eső települések lakói az áruházlánc Solton található üzletébe járhattak vásárolni, ami szeptember 14-én bezár. Ennek oka azonban örömteli, ugyanis az üzleten kihelyezett tájékoztatón és szórólapokon is az olvashatjuk, hogy felújítás miatt nem tudják fogadni a vásárlókat, közel másfél hétig. Azt is jelzik, aki a Lidl termékeit akarja beszerezni, ezt legközelebb valamelyik dunaújvárosi üzletben tudja megtenni ezen időszak alatt.

A solti Lidl üzleten a tájékoztató: aki ide jár, az Dunaújvárosba menjen a felújítás alatt

Dunaújvárosban az áruházláncnak két üzlete működik, a Velinszky utcait tavaly nyáron újították fel, ezért két hétre bezárták. Valószínűleg Solton is hasonló átalakítások lesznek, mint akkor. Szeptember 25-én kiderül.