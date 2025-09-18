szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

20°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újdonságok

1 órája

Elképesztő különlegesség: piros banán kapható egy népszerű üzletben

Címkék#termék#Lidl#Tesco#Aldi#Penny Market#chips#Auchan#Banán

Ahogy beköszönt az ősz, az áruházak is izgalmas újdonságokat kínálnak. A szeptember 18-án induló akciós ajánlatok között öt figyelemre méltó terméket találtunk.

Duol.hu

Az Auchan, Tesco, Aldi, Penny és Lidl most igazán kitettek magukért: mind az öt áruház kínál egy-egy különleges darabot, ami színt, ízt vagy praktikumot hoz az őszi hétköznapokba. De vigyázat, a legjobb ajánlatokra gyorsan lecsapnak a vásárlók – írta társlapunk a baon.hu.

Lidl
Különleges őszi termékek várják a vásárlókat a Lidl, Auchan, Tesco, Aldi és Penny üzleteiben.
Forrás: Canva

Őszi újdonságok a Lidl, Auchan, Tesco, Aldi és Penny kínálatában

Ahogy beköszönt az ősz, az áruházak is izgalmas újdonságokat kínálnak. A szeptember 18-án induló akciós újságokban öt figyelemre méltó termék szerepel:

  • Lidl: Most először kapható a kínálatban a Padthai chips, 349 forintért. Két különleges íz közül választhatnak: a fűszeres Malay curry-s csicseriborsó, illetve az édes-savanyú China Style lencse chips.
  • Tesco: Már elérhetők a halloweeni dekorációk, köztük a 10 LED-es szellemes fényfüzér, 1279 Ft-ért Clubcarddal.
  • Aldi: A kertbarátoknak kínál 120 literes tárolóládát 9999 forintért. Időjárásálló, összehajtható, és rendkívül praktikus.
  • Penny: Őszi hangulatot hoznak a töklámpások (799 Ft) és a kedves sündisznó díszek (999 Ft) – tökéletesek kertbe vagy ablakpárkányra.

Teljes cikk itt olvasható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu