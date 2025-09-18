Elképesztő különlegesség: piros banán kapható egy népszerű üzletben

Az Auchan, Tesco, Aldi, Penny és Lidl most igazán kitettek magukért: mind az öt áruház kínál egy-egy különleges darabot, ami színt, ízt vagy praktikumot hoz az őszi hétköznapokba. De vigyázat, a legjobb ajánlatokra gyorsan lecsapnak a vásárlók – írta társlapunk a baon.hu.

Különleges őszi termékek várják a vásárlókat a Lidl, Auchan, Tesco, Aldi és Penny üzleteiben.

Forrás: Canva

Őszi újdonságok a Lidl, Auchan, Tesco, Aldi és Penny kínálatában

Ahogy beköszönt az ősz, az áruházak is izgalmas újdonságokat kínálnak. A szeptember 18-án induló akciós újságokban öt figyelemre méltó termék szerepel:

Lidl: Most először kapható a kínálatban a Padthai chips, 349 forintért. Két különleges íz közül választhatnak: a fűszeres Malay curry-s csicseriborsó, illetve az édes-savanyú China Style lencse chips.

Tesco: Már elérhetők a halloweeni dekorációk, köztük a 10 LED-es szellemes fényfüzér, 1279 Ft-ért Clubcarddal.

Aldi: A kertbarátoknak kínál 120 literes tárolóládát 9999 forintért. Időjárásálló, összehajtható, és rendkívül praktikus.

Penny: Őszi hangulatot hoznak a töklámpások (799 Ft) és a kedves sündisznó díszek (999 Ft) – tökéletesek kertbe vagy ablakpárkányra.

