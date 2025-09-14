Nem engedik szabadon Fehérvár rémét – a bíróság mondja ki a végszót

A Székesfehérvári Járási Ügyészség indítványozta a férfi letartóztatásának meghosszabbítását, aki többek között meglopta és bántalmazta ismerősét, erőszakkal elvett tőle 50 ezer forintot, megverte feleségét, valamint kifosztott egy alvó személyt a maglódi vasútállomáson. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság lopás kísérlete és kábítószer birtoklás miatt is nyomoz a férfival szemben. Figyelemmel arra, hogy a férfival szemben a bűnismétlés és a bizonyítás nehezítésének veszélye továbbra is fennáll, ezért a Székesfehérvári Járási Ügyészség indítványt tett a korábban elrendelt letartóztatás meghosszabbítására. A kényszerintézkedés meghosszabbításáról a Székesfehérvári Járásbíróság dönt – írta a Székesfehérvári Járási Ügyészség kommunikációs osztálya szerkesztőségünknek.

Továbbra is letartóztatásban maradhat a 32 éves férfi.

