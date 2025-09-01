szeptember 1., hétfő

Hagyomány

55 perce

Baracson újra főtt a lecsó! (galériával és videóval)

Címkék#verseny#bámia#élmény#program#Baracs#csapat#lecsófőző fesztivál

2025. augusztus 30-án ismét a bográcsoké volt a főszerep Baracson: immár hatodik alkalommal rendezték meg a lecsófőző fesztivált, ahol az ízek, az illatok és a jókedv töltötték be a levegőt.

Duol.hu
Baracson újra főtt a lecsó! (galériával és videóval)

Bár az időjárás nem volt kegyes, a lelkes főzőcsapatokat ez sem tántorította el. A lecsófőző fesztiválra benevezett társaságok kitartóan készítették saját változataikat a klasszikus magyar ételből. A csapatok között nők és férfiak egyaránt bizonyították főzőtudományukat, sokan titkos receptekkel, különleges fűszerekkel és saját praktikákkal igyekeztek elnyerni a zsűri tetszését. Voltak azonban, akik elárulták a titkukat: a SzuperLecsOhh csapata bámiát használt, amely egy különleges, enyhén édeskés ízű zöldség. Bár hazánkban kevésbé ismert, különleges textúrát és karakteres ízt ad az ételnek, így igazán egyedi fogással állhattak a zsűri elé.

lecsófőző fesztivál
A titkos recept, a bámia, feldarabolva a baracsi lecsófőző fesztiválon.
Fotó: Mészáros Réka

A lecsófőző fesztivál győztesei

A verseny csúcspontja az eredményhirdetés volt, mindenki izgatottan várta, hogy melyik csapat főztje nyerte el a zsűri tetszését. Az eredményhirdetésen az Önkormányzat csapata állhatott a dobogó legfelső fokára, a második helyezést a Szomszédok, a harmadikat pedig az Avita Team szerezte meg. Különdíjat a Nemkispista csapata kapott.

Nevetéssel és változatos programokkal telt a délután

A fesztivál látogatói délután és este színes programokkal találkozhattak, ahol a mozgásé és a táncé volt a főszerep. Az Újvárosi Country és Line Dance Klub látványos fellépése már az első percektől magával ragadta a közönséget, majd a B-Cool Dance Team Sportegyesület produkciója következett, amely dinamikus koreográfiáival és precíz mozdulataival kápráztatta el a nézőket. A gyerekeket interaktív előadások szórakoztatták a Zene-Bona Társulat jóvoltából. Később a Löfan Mazsorett csoport látványos formációi és az Operett Musical Voices Társulat előadásai hozták el az igazi színpadi élményt.

Az este zárásaként a SOULWAVE zenekar lépett színpadra, koncertjük igazi fesztiválhangulatot varázsolt, amely tökéletes befejezése volt a napnak.

Képgaléria

Lecsófőző fesztivál pillanatai Baracson 2025

Fotók: Mészáros Réka
