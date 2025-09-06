Lecsó télire –nyár zamata a téli asztalon

Ircsike zseniális házi asszony. Akinek volt lehetősége a főztjéből enni, annak ezt egy pillanatra sem jut eszébe ezt vitatni. Semmi mesterséf, nincs Michelin csillag, csak elégedett, jól lakott vendég... Kell ennél több? Íme, most a lecsó eltevésének titkába avat be bennünket Molnár Tamásné, Gerő Irén.

Lecsó télire Fotó: Gerő Irén

A lecsó alapreceptje:

1/3 vöröshagyma

2/3 paradicsom

3/3 paprika

só, csípős paprika ízlés szerint

piros fűszerpaprika

egy csipet tartósítószer

A zöldségeket először a hagyma pirításával kezdjük, majd jönnek a paradicsom és paprika darabok, végül a fűszerek. Ha a paradicsom kissé savanykás, egy kevés cukor lágyít rajta. Amikor a lecsó elkészült, még forrón üvegekbe kerül, majd száraz dunsztban pihen, párnák között, amíg teljesen ki nem hűl.

Tálaláskor mindenki ízlés szerint gazdagíthatja szalonnával, sonkával, kolbásszal vagy tojással – így egyszerű alapról bármikor változatos, kiadós étel készülhet.

Rotyog a télire való Fotó: Gerő Irén

Kevésbé ismert, de hasznos praktikák

Paprika előkészítés: Ha a paprikát előtte pár másodpercre forró vízbe mártjuk, könnyebb lehúzni a héját, így a télire eltett lecsó selymesebb lesz.

Ha a paprikát előtte pár másodpercre forró vízbe mártjuk, könnyebb lehúzni a héját, így a télire eltett lecsó selymesebb lesz. Paradicsomhéj eltávolítása: Forrázás után a paradicsom héja is könnyedén lehúzható, így elkerülhetjük a kellemetlen héjdarabokat az ételben.

Forrázás után a paradicsom héja is könnyedén lehúzható, így elkerülhetjük a kellemetlen héjdarabokat az ételben. Vannak, akik leturmixolják a paradicsomot, így nem kell bajlódniuk a héjazással.

a paradicsomot, így nem kell bajlódniuk a héjazással. Szalicil helyett modern megoldás: Bár sokan a szalicilra esküsznek, ma már érdemesebb inkább a gondosan sterilizált üvegekben, légmentes lezárással dolgozni – így is biztonságosan eláll.

Bár sokan a szalicilra esküsznek, ma már érdemesebb inkább a gondosan sterilizált üvegekben, légmentes lezárással dolgozni – így is biztonságosan eláll. Tartósító szer nélkül: Pár csepp olaj vagy zsír az üveg tetejére téve légmentessé teszi az üveget, így nem kell rá tartósítószer. Felhasználás előtt csak le kell emelni róla a zsiradékot.

Pár csepp olaj vagy zsír az üveg tetejére téve légmentessé teszi az üveget, így nem kell rá tartósítószer. Felhasználás előtt csak le kell emelni róla a zsiradékot. Üvegválasztás: A kisebb (3–4 dl-es) üvegek előnyösek, mert egy bontással pont egy étkezésre elegendő mennyiséget kapunk. Nem kell félni a pazarlástól.

A kisebb (3–4 dl-es) üvegek előnyösek, mert egy bontással pont egy étkezésre elegendő mennyiséget kapunk. Nem kell félni a pazarlástól. Ízesítés a dunsztban: Egy-egy bazsalikomlevél, kakukkfű-ágacska vagy akár egy szelet csípős paprika is kerülhet az üvegbe – ezek lassan adják át aromájukat, így télen a lecsó különleges ízvilágot kap.

Egy-egy bazsalikomlevél, kakukkfű-ágacska vagy akár egy szelet csípős paprika is kerülhet az üvegbe – ezek lassan adják át aromájukat, így télen a lecsó különleges ízvilágot kap. Száraz dunszt trükk: Ha nem akarjuk párnákkal eltorlaszolni a fél nappalit, egy vastag plédbe csavart lábos is megteszi. A lényeg: lassan hűljön ki, hogy ne repedjen meg az üveg, és biztosan elálljon.

Ha nem akarjuk párnákkal eltorlaszolni a fél nappalit, egy vastag plédbe csavart lábos is megteszi. A lényeg: lassan hűljön ki, hogy ne repedjen meg az üveg, és biztosan elálljon. Előpirított paprika: A paprikát lehet előtte kissé megpirítani serpenyőben, így a télire eltett lecsó gazdagabb, édesebb ízű lesz.

A paprikát lehet előtte kissé megpirítani serpenyőben, így a télire eltett lecsó gazdagabb, édesebb ízű lesz. Saját levében főzés: Ne tegyünk hozzá vizet! A paradicsom bőven enged levet, ettől lesz természetes és sűrű. Ha valaki hígabbra vágyik, télen is hozzáadhat egy kis vizet vagy húslevest.

Ne tegyünk hozzá vizet! A paradicsom bőven enged levet, ettől lesz természetes és sűrű. Ha valaki hígabbra vágyik, télen is hozzáadhat egy kis vizet vagy húslevest. Rövid főzési idő: Nem kell túl sokáig főzni a lecsót, elég, ha a paprika még kicsit roppanós marad. Így télire üdébben őrzi meg az ízét és állagát.

A télire eltett lecsó igazi időutazás: amikor a hideg hónapokban kibontjuk az üveget, a napérlelte paprika és paradicsom illata beteríti a konyhát. Egy falat belőle, és újra a nyár közepén érezzük magunkat. Ircsike konyhája ezt a hagyományt őrzi – s közben arra emlékeztet, hogy a nyári ízek gondos kezekkel egész évre megőrizhetők.