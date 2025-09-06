25 perce
Lecsó télire –nyár zamata a téli asztalon
A lecsó az egyik legklasszikusabb magyar nyári étel, melynek illata és íze mindenkit visszarepít a napérlelte paradicsom és roppanós paprika időszakába. De miért kellene beérnünk csupán pár hónappal, amikor ezt a kincset egész télen élvezhetjük? Ircsike konyhájában a lecsó készre főzve kerül az üvegekbe.
Forrás: Gerő Irén
Ircsike zseniális házi asszony. Akinek volt lehetősége a főztjéből enni, annak ezt egy pillanatra sem jut eszébe ezt vitatni. Semmi mesterséf, nincs Michelin csillag, csak elégedett, jól lakott vendég... Kell ennél több? Íme, most a lecsó eltevésének titkába avat be bennünket Molnár Tamásné, Gerő Irén.
A lecsó alapreceptje:
1/3 vöröshagyma
2/3 paradicsom
3/3 paprika
só, csípős paprika ízlés szerint
piros fűszerpaprika
egy csipet tartósítószer
A zöldségeket először a hagyma pirításával kezdjük, majd jönnek a paradicsom és paprika darabok, végül a fűszerek. Ha a paradicsom kissé savanykás, egy kevés cukor lágyít rajta. Amikor a lecsó elkészült, még forrón üvegekbe kerül, majd száraz dunsztban pihen, párnák között, amíg teljesen ki nem hűl.
Tálaláskor mindenki ízlés szerint gazdagíthatja szalonnával, sonkával, kolbásszal vagy tojással – így egyszerű alapról bármikor változatos, kiadós étel készülhet.
Kevésbé ismert, de hasznos praktikák
- Paprika előkészítés: Ha a paprikát előtte pár másodpercre forró vízbe mártjuk, könnyebb lehúzni a héját, így a télire eltett lecsó selymesebb lesz.
- Paradicsomhéj eltávolítása: Forrázás után a paradicsom héja is könnyedén lehúzható, így elkerülhetjük a kellemetlen héjdarabokat az ételben.
- Vannak, akik leturmixolják a paradicsomot, így nem kell bajlódniuk a héjazással.
- Szalicil helyett modern megoldás: Bár sokan a szalicilra esküsznek, ma már érdemesebb inkább a gondosan sterilizált üvegekben, légmentes lezárással dolgozni – így is biztonságosan eláll.
- Tartósító szer nélkül: Pár csepp olaj vagy zsír az üveg tetejére téve légmentessé teszi az üveget, így nem kell rá tartósítószer. Felhasználás előtt csak le kell emelni róla a zsiradékot.
- Üvegválasztás: A kisebb (3–4 dl-es) üvegek előnyösek, mert egy bontással pont egy étkezésre elegendő mennyiséget kapunk. Nem kell félni a pazarlástól.
- Ízesítés a dunsztban: Egy-egy bazsalikomlevél, kakukkfű-ágacska vagy akár egy szelet csípős paprika is kerülhet az üvegbe – ezek lassan adják át aromájukat, így télen a lecsó különleges ízvilágot kap.
- Száraz dunszt trükk: Ha nem akarjuk párnákkal eltorlaszolni a fél nappalit, egy vastag plédbe csavart lábos is megteszi. A lényeg: lassan hűljön ki, hogy ne repedjen meg az üveg, és biztosan elálljon.
- Előpirított paprika: A paprikát lehet előtte kissé megpirítani serpenyőben, így a télire eltett lecsó gazdagabb, édesebb ízű lesz.
- Saját levében főzés: Ne tegyünk hozzá vizet! A paradicsom bőven enged levet, ettől lesz természetes és sűrű. Ha valaki hígabbra vágyik, télen is hozzáadhat egy kis vizet vagy húslevest.
- Rövid főzési idő: Nem kell túl sokáig főzni a lecsót, elég, ha a paprika még kicsit roppanós marad. Így télire üdébben őrzi meg az ízét és állagát.
Lecsó télire
A télire eltett lecsó igazi időutazás: amikor a hideg hónapokban kibontjuk az üveget, a napérlelte paprika és paradicsom illata beteríti a konyhát. Egy falat belőle, és újra a nyár közepén érezzük magunkat. Ircsike konyhája ezt a hagyományt őrzi – s közben arra emlékeztet, hogy a nyári ízek gondos kezekkel egész évre megőrizhetők.