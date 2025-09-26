szeptember 26., péntek

Hűség

3 órája

Egy kutya, akinek a szeretete határtalan: Teó nem hagyta magára gazdáját!

Ercsiben egy idős hölgy szenvedett balesetet kutyasétáltatás közben. A mentősök gyorsan a helyszínre értek, és azonnal megkezdték a nő ellátását, aki csuklósérülést szenvedett, miközben mellette egy különleges „őrangyal” is jelen volt.

Duol.hu

A szakemberek gondosan megvizsgálták a sérültet, közben nem tántorított mellőle hűséges kutyája, Teó, aki nyugodt és barátságos volt a mentősökkel, de egy pillanatra sem engedte, hogy bárki elválassza őt szeretett gazdájától. A kutya figyelmesen követte az eseményeket, és egyértelműen jelezte, hogy csak a nő közelében érzi magát biztonságban, mintha ő maga is része lett volna a mentésnek – írta az Országos Mentőszolgálat.

kutya
Teó kutya hűségesen és kitartóan őrizte sérült gazdáját.
Forrás: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Teó, a kutya, aki végig gazdája mellett maradt

A helyzetet még különlegesebbé tette, hogy a sérült lakóhelye mindössze néhány perc sétára volt a baleset helyszínétől. Végül a mentősök hazavitték Teót, ahol a hölgy férje ki tudta csalni a mentőautóból a kis „őrt”. A sérültet stabil állapotban szállíthatták kórházba, és mindenki fellélegezhetett. Teó története azonban mindenkit megérintett: hűsége és kitartása emlékeztet minket arra, hogy a szeretet néha szavak nélkül is a legerősebb erő lehet.

 

