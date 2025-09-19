szeptember 19., péntek

Látványos kísérletek

2 órája

Tudomány minden szinten – Jön a Kutatók Éjszakája a Dunaújvárosi Egyetemen!

Címkék#Dunaújvárosi Egyetemen#Kutatók Éjszakája#esemény#tudomány#program

Fedezze fel az alkalmazott tudományok izgalmas világát a Dunaújvárosi Egyetem szervezésében.

Duol.hu

A Kutatók Éjszakája szeptember 26-án, 18 órától különleges lehetőséget kínál: bepillantást nyerhet a kutatói munka kulisszatitkaiba, személyesen találkozhat az egyetem kutatóival, és részt vehet interaktív bemutatókon. Látogasson el az egyetem A, P, M és C épületeibe, valamint a DUE TV stúdiójába, ahol látványos kísérletek és élménydús programok várják az érdeklődőket – írta az uniduna.hu.

Kutatók Éjszakája
A Kutatók Éjszakája szeretettel várja az érdeklődőket a Dunaújvárosi Egyetemen.
Forrás: uniduna.hu

.

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
