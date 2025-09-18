Különleges dokumentumokat mentettek meg, így is kinézhetne a dunaújvárosi városháza, vagy a múzeum

Az Intercisa Múzeum számolt be arról közösségi oldalán, hogy nemrég két hatalmas mappa került be hozzájuk, bennük régi képek és tervek lapultak. A különleges dokumentumok történetét Hodik Mónika régész írta meg, miszerint a dunaújvárosi építésügyi osztály tervtárában néhány évvel ezelőtt beázás történt, melynek során pár mappa részlegesen elázott. A kárt észlelve a hivatal azonnal értesítette a múzeumot, ők pedig megnézték, hogy mit lehet csinálni a mappákban lévő tervekkel és fotókkal.

A különleges dokumentumokat meg kellett menteni az utókornak – az egyik terven a városháza toronyépülete ilyen is lehetett volna, persze tetején a hatalmas vörös csillaggal

Fotó: Intercisa Múzeum/Márton Noémi

Különleges dokumentumok, amiket meg kellett menteni az utókornak

A Lechner Tudásközpont egyik munkatársával és az építésügyi osztállyal közösen úgy döntöttek, hogy az anyagot mindenképpen meg kell menteni az utókornak.

A mappákat fertőtlenítés és restaurálás céljából Budapestre szállították, majd idén nyáron visszakerültek a városba, hogy a múzeum munkatársai tovább folytathassák a megkezdett munkálatokat. A tervek az 50-es évekből valók és találtak közöttük egészen koraiakat is, melyeken meg nem valósult elképzelések köszönnek vissza.

Ilyen is lehetett volna. A mostani múzeum épülete már a maihoz hasonló homlokzattal

Fotó: Intercisa Múzeum/Márton Noémi

Azt már korábban is tudtuk, hogy annak idején a város főteréről és a városközpontról több terv is született, de ezek a pausz- illetve tervezőpapírra rajzolt és festett vázlatok unikumnak számítanak.

– fogalmazott Hodik Mónika. Az izgalmas és érdekes várostörténeti jelentőségű fotók nagy része szintén az 50-es években készült.