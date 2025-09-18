szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

16°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Unikális rajzok

46 perce

Különleges dokumentumokat mentettek meg, így is kinézhetne a dunaújvárosi városháza, vagy a múzeum

Címkék#utókor#pártház#városháza#1950-es évek#tervrajz#Dunaújváros#Lechner Tudásközpont

Mindenki számára természetes látképe Dunaújvárosnak a városháza, illetve a korábbi pártházból múzeummá váló épület. Régi, különleges dokumentumok alapján azonban ezek teljesen máshogy is kinézhetnének.

Gallai Péter
Különleges dokumentumokat mentettek meg, így is kinézhetne a dunaújvárosi városháza, vagy a múzeum

A pártház tervei közül az egyik

Fotó: Intercisa Múzeum/Márton Noémi

Az Intercisa Múzeum számolt be arról közösségi oldalán, hogy nemrég két hatalmas mappa került be hozzájuk, bennük régi képek és tervek lapultak. A különleges dokumentumok történetét Hodik Mónika régész írta meg, miszerint a dunaújvárosi építésügyi osztály tervtárában néhány évvel ezelőtt beázás történt, melynek során pár mappa részlegesen elázott. A kárt észlelve a hivatal azonnal értesítette a múzeumot, ők pedig megnézték, hogy mit lehet csinálni a mappákban lévő tervekkel és fotókkal. 

különleges dokumentumok
A különleges dokumentumokat meg kellett menteni az utókornak – az egyik terven a városháza toronyépülete ilyen is lehetett volna, persze tetején a hatalmas vörös csillaggal
Fotó: Intercisa Múzeum/Márton Noémi

Különleges dokumentumok, amiket meg kellett menteni az utókornak

A Lechner Tudásközpont egyik munkatársával és az építésügyi osztállyal közösen úgy döntöttek, hogy az anyagot mindenképpen meg kell menteni az utókornak.

A mappákat fertőtlenítés és restaurálás céljából  Budapestre szállították, majd idén nyáron visszakerültek a városba, hogy a múzeum munkatársai tovább folytathassák a megkezdett munkálatokat. A tervek az 50-es évekből valók és találtak közöttük egészen koraiakat is, melyeken meg nem valósult elképzelések köszönnek vissza. 

Ilyen is lehetett volna. A mostani múzeum épülete már a maihoz hasonló homlokzattal
Fotó: Intercisa Múzeum/Márton Noémi

Azt már korábban is tudtuk, hogy annak idején a város főteréről és a városközpontról több terv is született, de ezek a pausz- illetve tervezőpapírra rajzolt és festett vázlatok unikumnak számítanak.

– fogalmazott Hodik Mónika. Az izgalmas és érdekes várostörténeti jelentőségű fotók nagy része szintén az 50-es években készült.

A városháza az akkor elképzelt toronyépülettel
Fotó: Intercisa Múzeum/Márton Noémi

Képzeljék el, ilyen is lehetett volna a mai városháza vagy a múzeum épülete (az egykori pártház), ha ezek a tervek valósulnak meg! 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu