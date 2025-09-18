46 perce
Különleges dokumentumokat mentettek meg, így is kinézhetne a dunaújvárosi városháza, vagy a múzeum
Mindenki számára természetes látképe Dunaújvárosnak a városháza, illetve a korábbi pártházból múzeummá váló épület. Régi, különleges dokumentumok alapján azonban ezek teljesen máshogy is kinézhetnének.
A pártház tervei közül az egyik
Fotó: Intercisa Múzeum/Márton Noémi
Az Intercisa Múzeum számolt be arról közösségi oldalán, hogy nemrég két hatalmas mappa került be hozzájuk, bennük régi képek és tervek lapultak. A különleges dokumentumok történetét Hodik Mónika régész írta meg, miszerint a dunaújvárosi építésügyi osztály tervtárában néhány évvel ezelőtt beázás történt, melynek során pár mappa részlegesen elázott. A kárt észlelve a hivatal azonnal értesítette a múzeumot, ők pedig megnézték, hogy mit lehet csinálni a mappákban lévő tervekkel és fotókkal.
Különleges dokumentumok, amiket meg kellett menteni az utókornak
A Lechner Tudásközpont egyik munkatársával és az építésügyi osztállyal közösen úgy döntöttek, hogy az anyagot mindenképpen meg kell menteni az utókornak.
A mappákat fertőtlenítés és restaurálás céljából Budapestre szállították, majd idén nyáron visszakerültek a városba, hogy a múzeum munkatársai tovább folytathassák a megkezdett munkálatokat. A tervek az 50-es évekből valók és találtak közöttük egészen koraiakat is, melyeken meg nem valósult elképzelések köszönnek vissza.
Azt már korábban is tudtuk, hogy annak idején a város főteréről és a városközpontról több terv is született, de ezek a pausz- illetve tervezőpapírra rajzolt és festett vázlatok unikumnak számítanak.
– fogalmazott Hodik Mónika. Az izgalmas és érdekes várostörténeti jelentőségű fotók nagy része szintén az 50-es években készült.
A gyönyörű Késdobáló, Lepra avagy a Köpködő - legendás kocsmai sztorik Dunaújvárosból
Képzeljék el, ilyen is lehetett volna a mai városháza vagy a múzeum épülete (az egykori pártház), ha ezek a tervek valósulnak meg!
Galambok, amelyek nem repülhettek sokáig – 50 éve avatták fel a város egyik ikonikus szobrát (galériával)