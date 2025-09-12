Kérdőjelek az Innopark körül – ezt lépték a képviselők a közgyűlésen

A közgyűlés egyet értett azzal, hogy szükség esetén a MÁV Személyszállítási Zrt. felé fennálló és a - 2025. évet terhelő - a későbbiek folyamán esedékessé váló kötelezettségeinek finanszírozására szükség esetén adósságot keletkeztető ügylet - részletfizetés, halasztott fizetés vagy hitelfelvétel - megkötése érdekében az önkormányzat kormányengedély iránti kérelmet nyújtson be. Amennyiben a benyújtott kormányengedély iránti kérelem hitelfelvételre irányul és a Kormány a hitelfelvételt engedélyezi, akkor a közgyűlés engedélyével a polgármester azt aláírhatja. A testület elfogadta a hitelszerződés tervezetét.

Husz napirendi pontot tárgyaltak a szeptemberi rendes közgyűlés nyílt ülésén

Forrás: Facebook

A közgyűlés további döntései

Az ülésen emellett tárgyalták a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány megszűnését, a Tankerületi Központtal kötendő támogatási szerződést, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást is. Döntöttek továbbá a településrendezési eszközök módosításáról, a DVG Zrt. közbenső mérlegéről is.

Miért nőtt a DVG Zrt. saját tőkéje?

A szeptemberi közgyűlés egyik napirendi pontja a DVG Zrt. közbenső mérlegének tárgyalása volt. Erre azért került sor, mert a társaság saját tőkéje korábban a jegyzett tőke kétharmada alá csökkent. A bemutatott mérleg szerint azonban az év első felében javult a helyzet: a DVG Zrt. saját tőkéje ismét elérte a szükséges szintet. Ez nem azért történt, mert a társaság nyereséges lett volna – hiszen a féléves adatok veszteséget mutattak –, hanem más tényezők miatt.

A növekedést magyarázza:

a kötelezettségek rendezése/csökkenése,

a befektetett eszközök (különösen részesedések és beruházások) értéknövekedése,

valamint az értékhelyesbítés tartalékban kimutatott összegek

javították a könyv szerinti helyzetet.

„Hogy az utóbbi mit jelent? Az értékhelyesbítés tartalék általában nem készpénzbevételt takar, hanem könyvelési technikát. Ilyenkor az eszközök könyv szerinti értékét a piaci szinthez igazítják. Például: ha egy vállalat – nem konkrét vállalat, csak a példa kedvéért egy vállalat –könyveiben egy telek 100 millió forinton szerepel, de egy független értékbecslés szerint a piacon 300 milliót ér, akkor a 200 millió forintos különbözetet az értékhelyesbítés tartalékban mutatják ki. Ez a mérlegben növeli a saját tőkét, de nem jár tényleges pénzmozgással.

A közgyűlés így tudomásul vette: a DVG Zrt. saját tőkéje jelenleg megfelel a törvényi előírásoknak, és a cég pénzügyi helyzete papíron stabilabb lett, mint az előző év végén. (Bárki számára elérhető dokumentumok itt, lásd a 12. napirendi pontot)