Dunaújváros

3 órája

Kérdőjelek az Innopark körül – ezt lépték a képviselők a közgyűlésen

Címkék#Innopark#Badó Péter#közgyűlés

Szeptember 11-én tartotta ülését Dunaújváros közgyűlése, ahol a sürgősségi indítványokkal együtt 20 napirendi pontról született döntés. A közgyűlés többek között a költségvetés módosításáról, az első féléves pénzügyi teljesítés elfogadásáról és intézményi szerződések jóváhagyásáról határozott.

Duol.hu

A közgyűlés egyet értett azzal, hogy szükség esetén a MÁV Személyszállítási Zrt. felé fennálló és a - 2025. évet terhelő - a későbbiek folyamán esedékessé váló kötelezettségeinek finanszírozására szükség esetén adósságot keletkeztető ügylet - részletfizetés, halasztott fizetés vagy hitelfelvétel - megkötése érdekében az önkormányzat kormányengedély iránti kérelmet nyújtson be. Amennyiben a benyújtott kormányengedély iránti kérelem hitelfelvételre irányul és a Kormány a hitelfelvételt engedélyezi, akkor a közgyűlés engedélyével a polgármester azt aláírhatja. A testület elfogadta a hitelszerződés tervezetét.

közgyűlés
Husz napirendi pontot tárgyaltak a szeptemberi rendes közgyűlés nyílt ülésén
Forrás: Facebook

A közgyűlés további döntései

Az ülésen emellett tárgyalták a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány megszűnését, a Tankerületi Központtal kötendő támogatási szerződést, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást is. Döntöttek továbbá a településrendezési eszközök módosításáról, a DVG Zrt. közbenső mérlegéről is.

Miért nőtt a DVG Zrt. saját tőkéje?

A szeptemberi közgyűlés egyik napirendi pontja a DVG Zrt. közbenső mérlegének tárgyalása volt. Erre azért került sor, mert a társaság saját tőkéje korábban a jegyzett tőke kétharmada alá csökkent. A bemutatott mérleg szerint azonban az év első felében javult a helyzet: a DVG Zrt. saját tőkéje ismét elérte a szükséges szintet. Ez nem azért történt, mert a társaság nyereséges lett volna – hiszen a féléves adatok veszteséget mutattak –, hanem más tényezők miatt.

A növekedést magyarázza:

  • a kötelezettségek rendezése/csökkenése,
  • a befektetett eszközök (különösen részesedések és beruházások) értéknövekedése,
  • valamint az értékhelyesbítés tartalékban kimutatott összegek

javították a könyv szerinti helyzetet. 

„Hogy az utóbbi mit jelent? Az értékhelyesbítés tartalék általában nem készpénzbevételt takar, hanem könyvelési technikát. Ilyenkor az eszközök könyv szerinti értékét a piaci szinthez igazítják. Például: ha egy vállalat – nem konkrét vállalat, csak a példa kedvéért egy vállalat –könyveiben egy telek 100 millió forinton szerepel, de egy független értékbecslés szerint a piacon 300 milliót ér, akkor a 200 millió forintos különbözetet az értékhelyesbítés tartalékban mutatják ki. Ez a mérlegben növeli a saját tőkét, de nem jár tényleges pénzmozgással.

A közgyűlés így tudomásul vette: a DVG Zrt. saját tőkéje jelenleg megfelel a törvényi előírásoknak, és a cég pénzügyi helyzete papíron stabilabb lett, mint az előző év végén. (Bárki számára elérhető dokumentumok itt, lásd a 12. napirendi pontot)

Az Innparkról

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső ellenőrzési osztálya hiányosságokat tárt fel az Innopark Nonprofit Kft. szabályzatait illetően. Az Innopark Nonprofit Kft. a fent jelzett hiányosságok pótlására megküldte tulajdonosa, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Szervezeti és Működési Szabályzatát, és a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét” - áll a közgyűlési dokumentumokban. Ennek elfogadás szerepelt a csütörtöki közgyűlés napirendi pontjai között is. Badó Péter, a Mi Hazánk Mozgalom önkormányzati képviselője hosszan idézett a belső ellenőrzési anyagból a közgyűlésen, több igen érdekes mozzanatot is felvillantva nem létező szerződési pontról, hiányos teljesítési igazolásokról és meg nem történt kifizetési engedélyezésekről. A képviselő javasolta, hogy mivel az Innopark Nonprofit Kft. városi közpénzből működik, így az önkormányzat a jövőben gyakoroljon erősebb kontrollt a cég felett, vagy akár gondolkodjon el az Innopark vezetőségének újra-pozicionálásán. Bükki Miklós, a Fidesz-JUVE képviselője egyet értett Badó Péterrel és a napirendi pont levételét javasolta a napirendről. Pintér Tamás polgármester egy munkacsoport felállítását javasolta Orosz Csaba képviselő vezetésével, melyben részt venne Badó Péter és a Fidesz-JUVE frakció egy tagja, hogy észrevételeiket, javaslataikat jogászok segítségével összeállítsák és beterjesszék a következő közgyűlés elé. Ezt az érintett felek elfogadták, Bükki Miklós visszavonta a napirendi pont levételéről szóló javaslatot, majd a testület egyhangúlag megszavazta kiinduló határozati javaslatot.

Továbbiak

Döntés szüketett a városi földterületek rekreációs hasznosításáról, a hulladékgazdálkodási szerződés módosításáról és a városi óvodák számára biztosítandó szakemberlakásokról is.

A közgyűlés korábbi határozatával döntött a „Közvilágítási elemek javítása, karbantartása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. A közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a közgyűlés a VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Kft.  mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilváníttotta nyertesnek. A nyertes ajánlat összege nettó 1.797.500 Ft +Áfa/hó, összesen bruttó 2.282.825,- Ft/hó.

Csütörtökön a közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a „Villamos energia beszerzés 2026.” tárgyú közbeszerzési eljárás Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával közös közbeszerzési eljárásként kerüljön lefolytatásra.

Zárt ülésen a képviselő-testület tagjai a Dunaújvárosért díj adományozásáról és a Dunaújvárosi Óvoda igazgatói illetményének emeléséről döntöttek.

 

