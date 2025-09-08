Ez itt a Tér - a Könyvtér! Nyárzáró kulturális kavalkád a Városháza téren (galériával és videóval)

A régebbi időkben a könyvtárakat egy zártabb, csöndesebb helynek ismerhettük, ahol kevésbé számíthattunk hangos és új megnyilvánulásokra. Nos, a mai időkre szerencsére ez alaposan megváltozott. Jóval nyitottabbak és sokszínűbb programokkal várják a kultúra iránt fogékony embereket. Ennek egyik kiváló bizonyítéka a József Attila Könyvtár által szervezett KönyvTér, amit jószívvel és érdeklődéssel fogadnak már hetedik éve Dunaújváros és környéke lakói. Szeptember 6-án, szombaton újra megtelt emberekkel a Városháza tér a József Attila Könyvtár nyárzáró rendezvényén. Az igényes színpadi műsorok mellett a helyismeret, a kiállítások és különböző interaktív programok is nagy sikerre számíthattak.

Nyárzáró élmények a dunaújvárosi KönyvTéren.

Fotó: Horváth László

Az olvasás és a kultúra ünnepe a KönyvTéren

A 14 órakor kezdődött megnyitóban először a József Attila Könyvtár vezetője, Tóth Éva köszöntötte a megjelenteket. - Itt a téren ötödik alkalommal találhat egymásra kultúra, az olvasás szeretete és még sok egyéb más dolog. Kezdetben az ünnepi könyvhéthez kapcsolódott a program és nyár elejére szerveződött. Az idők folyamán azonban átkerült szeptemberre, ami nem véletlen, hiszen szeptember 8. kisasszony napjához, egyben az olvasás világnapjához is közeledünk. Természetesen mindig van aktualitása az eseménynek. Az idei évben József Attila születésének 120 éves és Dunaújváros fennállásának 75 éves évfordulóját is ünnepeljük. A rendezvény alkalmával a könyvek, az olvasás, a mese, a történetek, a költészet szeretetére próbáljuk ráirányítani a figyelmet. Azért sokkal többről is szólnak ezek az alkalmak, hiszen a könyvtár csapatával és segítőinkkel együtt igyekszünk minden olyan tevékenységet ide hozni a térre, amit egyébként a könyvtár a mindennapok során üzemeltet – hallhattuk a felvezetőben.

Tóth Éva, a József Attila Könyvtár vezetője.

Fotó: Horváth László

Köszöntötte a rendezvény résztvevőit Szabó Zsolt Dunaújváros Megyei Jogú Város gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármestere. Beszédében kiemelte, hogy a könyvtár és a város kapcsolata nagyjából a város alapításának idejére nyúlik vissza. Szüleink, nagyszüleink idejében a könyvtár több is volt egy egyszerű helynél, ahol könyveket lehetett kölcsönözni. Találkozások, barátságok, szerelmek helyszínéül is szolgált, mindamellett, hogy mindenki hozzáférhetett a kultúrához. Büszkeségünk lehet, hogy a könyvtár a mai korban is azon dolgozik, hogy továbbra is egy közösségi helyszín legyen, és talán ez az alkalom inspirálhatja a résztvevőket, hogy egy jó könyvet válasszanak estére. A folytatásban nyitó produkcióként a Swingsome zenekar lépett közönség elé. Következőként a Gulliver Színpad a Megtréfált Mátyás című gyermekelőadását láthattuk. 18.30-tól Esti mese, 19 órától pedig a világzene meghatározó formációját, a Makám együttes koncertjét élvezhettük.