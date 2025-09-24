szeptember 24., szerda

Konkrét kapaszkodókat kínál az Útkeresés a munka nélkül maradtaknak

A hírek sokaságában nehéz megtalálni a valóban fontosakat. Naponta frissülő összefoglalónkban Dunaújváros és környéke legfontosabb eseményeit gyűjtjük össze az olvasók számára.

Konkrét kapaszkodókat kínál az Útkeresés a munka nélkül maradtaknak

Az Útkeresés is felkészül a volt vasműs dolgozók segítésére – videóval

Több száz gyerek vett részt idén a játékfesztiválon, amely egyben beiskolázási támogatást is jelentett. Az Útkeresés Segítő Szolgálat most a vasmű bezárása nyomán kialakult helyzetre készül, hogy a munka nélkül maradtaknak is konkrét kapaszkodókat kínáljon.

Dunaújvárosi hozzájárulás a világraszóló sikerhez

Az Olimpiai Reménységek Versenyén, amelyen negyvenkét ország képviselői vettek részt, a magyar válogatott tagjaként a dunaújvárosi kajak-kenusok is kitettek magukért.

Szuper Levente az idegrendszerre összpontosít (videóval, képgalériával)

Igazi nagy halat fogott ki a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata. Leigazolták Szuper Leventét, aki egyedüli magyarként ott állt az NHL kapujában. Most a DAB egyik edzője.

Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

Az ember életében kevés szebb pillanat adódik annál, mint amikor gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.

