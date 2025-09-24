1 órája
Konkrét kapaszkodókat kínál az Útkeresés a munka nélkül maradtaknak
Az Útkeresés is felkészül a volt vasműs dolgozók segítésére – videóval
Több száz gyerek vett részt idén a játékfesztiválon, amely egyben beiskolázási támogatást is jelentett. Az Útkeresés Segítő Szolgálat most a vasmű bezárása nyomán kialakult helyzetre készül, hogy a munka nélkül maradtaknak is konkrét kapaszkodókat kínáljon.
Dunaújvárosi hozzájárulás a világraszóló sikerhez
Az Olimpiai Reménységek Versenyén, amelyen negyvenkét ország képviselői vettek részt, a magyar válogatott tagjaként a dunaújvárosi kajak-kenusok is kitettek magukért.
Szuper Levente az idegrendszerre összpontosít (videóval, képgalériával)
Igazi nagy halat fogott ki a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata. Leigazolták Szuper Leventét, aki egyedüli magyarként ott állt az NHL kapujában. Most a DAB egyik edzője.
Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk
Az ember életében kevés szebb pillanat adódik annál, mint amikor gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.