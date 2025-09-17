3 órája
Világbajnoki címet ért a kisapostagi ritmus, Kollár Kristóf már az olimpiáról álmodik
A magyar kajak-kenu sport újabb világsikernek örülhet: a milánói világbajnokságon a magyar C4-500-as négyes aranyérmet szerzett. A győztes egység tagja volt a kisapostagi származású Kollár Kristóf is, aki a hajó első pozíciójából adta a ritmust a csapatnak, és ezzel oroszlánrészt vállalt a diadalból. A fiatal kenus a versenyt követően párosban is dobogóra állhatott, így két éremmel térhetett haza a világbajnokságról.
Aranyéremmel és bronzéremmel tért haza a milánói kajak-kenu világbajnokságról a magyar válogatott tagjaként a kisapostagi Kollár Kristóf. A kenus a C4-500-as négyes tagjaként világbajnok lett, majd párosban is bronzérmet szerzett. A fiatal sportolóval a világbajnoki sikerekről, a felkészülésről és jövőbeli terveiről beszélgettünk. Korábbi cikkünket itt olvashatja a négyes sikeréről.
Kollár Kristóf: Az utolsó 200 méteren mind a négyen extázisban eveztünk
– Ez nem az első világbajnokságod, de eddig aranyat még nem sikerült szerezni. Hogy élted meg most ezt a versenyt?
– A négyesre készülni nem volt túl sok időnk, mert mindenkinek volt mellette egy másik versenyszáma. Dani (Fejes Dániel) például egyesre készült, Dzsoni (Hajdu Jonatán) szintén egyesben indult 200 méteren, mi pedig Pistivel (Juhász István) a párosra összpontosítottunk. A vb előtt volt két edzőtáborunk, kétszer két hét, és heti egy alkalommal tudtunk négyesben edzeni. Szerencsére, amikor először összetérdeltünk, azonnal jól működött a hajó, így már az elejétől minőségi edzéseket tudtunk végezni. Összesen négy közös edzésünk volt. Az előfutam nagy segítség volt, hiszen az volt az első 500 méteres pályánk együtt. Ott még bármi kiderülhetett volna, de szerencsére nem volt gond. Tudtuk, hogy a döntőben kell majd igazán kihozni magunkból a pluszt. Nem számítottam rá, hogy nyerni fogunk – azt gondoltam, hogy a dobogóra jó eséllyel odaérünk, de az arany meglepetésként ért. A döntőben minden nagyon jól összeállt: a rajt után a kigyorsításunk tökéletesen sikerült, rögtön az élre kerültünk, és onnantól végig tartani tudtuk a tempót. Az utolsó 200 méteren mind a négyen extázisban eveztünk, és úgy értünk be, hogy éreztük: már nem veheti el tőlünk senki a győzelmet.
– Te adtad a hajó tempóját.
– Igen, én térdeltem elöl, és lényegében a csapást, a ritmust én adtam a többieknek. Ez mindig nagy felelősség, mert a hajó egysége azon múlik, mennyire pontosan követnek engem. De szerencsére nagyon jól összhangban voltunk, és ez is kellett az aranyhoz.
– A négyes mellett párosban is indultál Juhász Istvánnal, ahol bronzérmet szereztetek.
– Pistivel idén kezdtünk együtt menni. Az év eleji törökországi edzőtáborban még nem tudtuk, kivel párosítanak majd össze bennünket, de végül a szövetségi kapitány javaslatára kipróbáltuk egymást. Már az első edzéseken látszott, hogy jól működünk együtt, az időeredmények is ezt mutatták. Ráadásul egy egyesületben edzünk, így sokkal több időt tudtunk együtt a vízen tölteni. Az Európa-bajnokságon rögtön bronzérmesek lettünk, ami visszaigazolta, hogy jó döntés volt a közös páros. A vb-re nagyon komoly mezőny gyűlt össze: oroszok, kínaiak, németek, az olimpiai- és világbajnoki érmesek – tényleg mindenki ott volt a krémből. Őszintén szólva előzetesen azt mondtam volna, hogy ha az első hatba beférünk, én már elégedett leszek. Végül sikerült egy nagyon erős futamot mennünk, végig az élmezőnyben haladtunk, és bronzérmesek lettünk.
– A döntőben az időjárás sem volt kegyes. Hogyan hatott ez rátok?
– Valóban esett az eső. De mi Pistivel hozzászoktunk az ilyen körülményekhez: otthon is kimegyünk edzeni, ha szakad az eső vagy orkánszél fúj. Nem ijedünk meg az időjárástól. A bemelegítést kicsit módosítani kellett, de végül jól sikerült. Az utolsó 200 méteren nagyot indultunk, és ezzel biztosítottuk a bronzot.
– Jól érzem, hogy büszkébb vagy a páros bronzra, mint a négyes aranyra?
– Mindkettő nagyon fontos nekem. A négyes arany mégiscsak világbajnoki cím, ugyanakkor a páros bronz olimpiai számban született, ami hosszú távon még nagyobb értéket képvisel. Így sportági szempontból a bronz talán még fontosabb is, mint a vb-arany. Ha úgy tetszik, „egy polcon” vannak, de a sportág szempontjából a bronznak van nagyobb súlya.
– Van még hely a polcon az érmeknek?
– Remélem, hogy igen! Egy olimpiai éremnek mindenképp. Az lenne a legnagyobb álom.
– Egyéniben most nem indultál. Hogyan tovább?
– Most a párosra összpontosítottam. Vége a versenyszezonnak, jövőre indul újra a válogató, ahol az lesz a célunk Pistivel, hogy megnyerjük, és folytathassuk közösen a nemzetközi szereplést. Itthon is vannak még nagyon erős egységek, de szeretnénk bizonyítani, hogy ott a helyünk a legjobbak között. Reméljük, jövőre még fényesebb érmeket tudunk majd együtt szerezni.
A beszélgetés alapján jól látszik, hogy Kollár Kristóf és csapattársai milyen hatalmas munkát tettek a világbajnoki érmek mögé. Kisapostag büszke lehet rá, hogy a világ élvonalába tartozó kenusa van, akinek a neve még sokszor elhangozhat a nemzetközi versenyeken.
