Világbajnoki címet ért a kisapostagi ritmus, Kollár Kristóf már az olimpiáról álmodik

Aranyéremmel és bronzéremmel tért haza a milánói kajak-kenu világbajnokságról a magyar válogatott tagjaként a kisapostagi Kollár Kristóf. A kenus a C4-500-as négyes tagjaként világbajnok lett, majd párosban is bronzérmet szerzett. A fiatal sportolóval a világbajnoki sikerekről, a felkészülésről és jövőbeli terveiről beszélgettünk. Korábbi cikkünket itt olvashatja a négyes sikeréről.

Az aranyérmes cspat: Kollár Kristóf (jobbról), Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel egység

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Kollár Kristóf: Az utolsó 200 méteren mind a négyen extázisban eveztünk

– Ez nem az első világbajnokságod, de eddig aranyat még nem sikerült szerezni. Hogy élted meg most ezt a versenyt?

– A négyesre készülni nem volt túl sok időnk, mert mindenkinek volt mellette egy másik versenyszáma. Dani (Fejes Dániel) például egyesre készült, Dzsoni (Hajdu Jonatán) szintén egyesben indult 200 méteren, mi pedig Pistivel (Juhász István) a párosra összpontosítottunk. A vb előtt volt két edzőtáborunk, kétszer két hét, és heti egy alkalommal tudtunk négyesben edzeni. Szerencsére, amikor először összetérdeltünk, azonnal jól működött a hajó, így már az elejétől minőségi edzéseket tudtunk végezni. Összesen négy közös edzésünk volt. Az előfutam nagy segítség volt, hiszen az volt az első 500 méteres pályánk együtt. Ott még bármi kiderülhetett volna, de szerencsére nem volt gond. Tudtuk, hogy a döntőben kell majd igazán kihozni magunkból a pluszt. Nem számítottam rá, hogy nyerni fogunk – azt gondoltam, hogy a dobogóra jó eséllyel odaérünk, de az arany meglepetésként ért. A döntőben minden nagyon jól összeállt: a rajt után a kigyorsításunk tökéletesen sikerült, rögtön az élre kerültünk, és onnantól végig tartani tudtuk a tempót. Az utolsó 200 méteren mind a négyen extázisban eveztünk, és úgy értünk be, hogy éreztük: már nem veheti el tőlünk senki a győzelmet.

– Te adtad a hajó tempóját.

– Igen, én térdeltem elöl, és lényegében a csapást, a ritmust én adtam a többieknek. Ez mindig nagy felelősség, mert a hajó egysége azon múlik, mennyire pontosan követnek engem. De szerencsére nagyon jól összhangban voltunk, és ez is kellett az aranyhoz.