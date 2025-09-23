szeptember 23., kedd

Tekla névnap

19°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Oktatás

1 órája

Kistechnikumi képzés indul a Bánkiban

Címkék#Dunaújvárosi Egyetem#Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium#oktatás

Az országban egyedülálló képzési kezdeményezés indul útjára, melyhez már minden készen áll. 2026 szeptemberében startol a Kistechnikum.

Horváth László

Az országban egyedülálló képzési kezdeményezés indul útjára, melyhez már minden készen áll. 2026 szeptemberében startol a Kistechnikum. A részletekről sajtótájékoztatón kaptunk információt, ahol a képzéssel kapcsolatban kérdések is elhangzottak. Köztük a felvételi eljárással, az átjárhatósággal, létszámmal és egyéb, az új képzéssel összefüggő információk hangzottak el. Mint megtudtuk, nagyon rugalmas az oktatási forma, hiszen menet közben lehet alakítani, módosítani a további tanulmányok útját. Nem kell felvételit írni és rendkívül gyakorlatorientált lesz majd a képzés. Ez utóbbihoz kiváló ipari kapcsolattokkal rendelkezik a Dunaújvárosi Egyetem és a Bánki. A sajtótájékoztatón kiemelték, a képzés legfőbb célja, hogy magas szintű és nemzetközileg is elismert magyar szakemberképzés valósulhasson meg. Nem utolsó sorban ez helyben, vidéken legyen elérhető. A sajtótájékoztatón elhangzott még, alapos szakmai munka előzte meg a projektet, így várhatóan nagy lesz az érdeklődés a képzés iránt.

kistechnikum
2026 szeptemberében indul Dunaújvárosban a Kistechnikum
Dr. András István a Dunaújvárosi Egyetem rektora, Süli János a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány elnöke és Dr. Bartal Orsolya a Dunaújvrosi Egyetem Bánki Donát Technikum igazgatója Fotó: Horváth László - duol.hu

A projekt részleteiről az alábbi sorokban olvashatnak:

Kistechnikum a jövő mérnökeiért

Kistechnikumi képzés a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikumban (DUE BDT) Új, több szakaszból álló képzés indítását tervezik 7. osztálytól 2026. szeptemberétől kezdődően. A tanulni vágyók gépészet, elektronika és elektrotechnika, informatika és távközlés, valamint gazdálkodás és menedzsment szakok közül választhatnak. A sajtóbeszélgetés során a pilot programmal kapcsolatosan Süli János a Dunaújvárosi Egyetememért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Dr. András István a Dunaújvárosi Egyetem rektora és Dr. Bartal Orsolya a DUE BDT igazgatója adtak rövid tájékoztatót, majd ezt követően válaszoltak az újságírók által feltett kérdésekre. A képzés első szakasza a 7-8. évfolyamban kezdődik, mely a tehetséggondozásra, valamint a felzárkóztatásra fókuszál. A diákok emelt szintű matematika, informatika/természettudomány és angol nyelvi képzésben vesznek részt. 

Kistechnikum
Sajtóbeszélgetésen hallhattunk a Kistechnikum 2026-os szeptemberi indulásáról Fotó: Horváth László - duol.hu

A tanterv fontos része a szakmai orientációs modul, amelynek során a tanulók többek között elsajátíthatják a mérnöki gondolkodás alapjait és a műszaki alapismereteket. Az osztály(ok) létszámát a jelentkezők számától függően 20-25 főre tervezik. A második szakasz a 9-10. évfolyamot öleli fel. Ekkor a diákok olyan ágazati alapozó tantárgyakat tanulnak, mint például a gépészet, a gazdálkodás és menedzsment, az elektronika és elektrotechnika, valamint az informatika és távközlés. A 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek, ami segíti őket a továbbtanulási és szakmaválasztási döntésükben. A harmadik, egyben utolsó szakasz a 11-12-13. évfolyamot foglalja magába. Ebben a fázisban a szakmai elméleti és gyakorlati modulok kapnak hangsúlyt. A diákoknak lehetőségük nyílik technikusi oklevél megszerzésére, és felkészülhetnek az emelt szintű érettségire. Ezen a szakaszon kiemelten fontos szerepet kap a duális képzés, amely a gyakorlati tapasztalatszerzést és a munkaerőpiaci elvárásoknak való megfelelést segíti elő. 

oktatás
Nemzetközi szinten is nívós oktatásra számíthatunk Fotó: Horváth László - duol.hu

A DUE Képzési Életpálya Program segítségével a diákok már a 7-8. osztálytól megismerkedhetnek a technikumi ágazatokkal, és a választott irány felé orientálódhatnak. A technikumi tananyag és képzés felkészíti a diákokat az egyetemi tanulmányokra. A DUE BDT intézményében végző diákok maximális, 100 intézményi pontot kaphatnak a DUE-ra való egyetemi felvételi során. A képzésben a rugalmas oktatási keretrendszer és a személyre szabott fejlődés egyaránt hangsúlyos, amelynek célja, hogy a megalapozott tudással rendelkezzenek, és sikeresen integrálódjanak a munka világába.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu