Kistechnikumi képzés indul a Bánkiban

Az országban egyedülálló képzési kezdeményezés indul útjára, melyhez már minden készen áll. 2026 szeptemberében startol a Kistechnikum. A részletekről sajtótájékoztatón kaptunk információt, ahol a képzéssel kapcsolatban kérdések is elhangzottak. Köztük a felvételi eljárással, az átjárhatósággal, létszámmal és egyéb, az új képzéssel összefüggő információk hangzottak el. Mint megtudtuk, nagyon rugalmas az oktatási forma, hiszen menet közben lehet alakítani, módosítani a további tanulmányok útját. Nem kell felvételit írni és rendkívül gyakorlatorientált lesz majd a képzés. Ez utóbbihoz kiváló ipari kapcsolattokkal rendelkezik a Dunaújvárosi Egyetem és a Bánki. A sajtótájékoztatón kiemelték, a képzés legfőbb célja, hogy magas szintű és nemzetközileg is elismert magyar szakemberképzés valósulhasson meg. Nem utolsó sorban ez helyben, vidéken legyen elérhető. A sajtótájékoztatón elhangzott még, alapos szakmai munka előzte meg a projektet, így várhatóan nagy lesz az érdeklődés a képzés iránt.

2026 szeptemberében indul Dunaújvárosban a Kistechnikum

Dr. András István a Dunaújvárosi Egyetem rektora, Süli János a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány elnöke és Dr. Bartal Orsolya a Dunaújvrosi Egyetem Bánki Donát Technikum igazgatója Fotó: Horváth László - duol.hu

A projekt részleteiről az alábbi sorokban olvashatnak:

Kistechnikum a jövő mérnökeiért

Kistechnikumi képzés a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikumban (DUE BDT) Új, több szakaszból álló képzés indítását tervezik 7. osztálytól 2026. szeptemberétől kezdődően. A tanulni vágyók gépészet, elektronika és elektrotechnika, informatika és távközlés, valamint gazdálkodás és menedzsment szakok közül választhatnak. A sajtóbeszélgetés során a pilot programmal kapcsolatosan Süli János a Dunaújvárosi Egyetememért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Dr. András István a Dunaújvárosi Egyetem rektora és Dr. Bartal Orsolya a DUE BDT igazgatója adtak rövid tájékoztatót, majd ezt követően válaszoltak az újságírók által feltett kérdésekre. A képzés első szakasza a 7-8. évfolyamban kezdődik, mely a tehetséggondozásra, valamint a felzárkóztatásra fókuszál. A diákok emelt szintű matematika, informatika/természettudomány és angol nyelvi képzésben vesznek részt.

Sajtóbeszélgetésen hallhattunk a Kistechnikum 2026-os szeptemberi indulásáról Fotó: Horváth László - duol.hu

A tanterv fontos része a szakmai orientációs modul, amelynek során a tanulók többek között elsajátíthatják a mérnöki gondolkodás alapjait és a műszaki alapismereteket. Az osztály(ok) létszámát a jelentkezők számától függően 20-25 főre tervezik. A második szakasz a 9-10. évfolyamot öleli fel. Ekkor a diákok olyan ágazati alapozó tantárgyakat tanulnak, mint például a gépészet, a gazdálkodás és menedzsment, az elektronika és elektrotechnika, valamint az informatika és távközlés. A 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek, ami segíti őket a továbbtanulási és szakmaválasztási döntésükben. A harmadik, egyben utolsó szakasz a 11-12-13. évfolyamot foglalja magába. Ebben a fázisban a szakmai elméleti és gyakorlati modulok kapnak hangsúlyt. A diákoknak lehetőségük nyílik technikusi oklevél megszerzésére, és felkészülhetnek az emelt szintű érettségire. Ezen a szakaszon kiemelten fontos szerepet kap a duális képzés, amely a gyakorlati tapasztalatszerzést és a munkaerőpiaci elvárásoknak való megfelelést segíti elő.