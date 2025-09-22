szeptember 22., hétfő

Móric névnap

30°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Benzingőz nélkül

1 órája

Autómentes napot hirdettek Mezőfalván

Címkék#gyalog#kerékpár#Mezőfalván

Az általános Iskolában is fókuszban a levegő és a környezetvédelem. Gyere gyalog és a kísérd suliba az unokát - címmel tett felhívást az iskola

Horváth László

Gyere gyalog és a kísérd suliba az unokát - ezzel a szlogennel indult a nap Mezőfalván hétfő reggel.

Kísérd suliba az unokát
Kísérd suliba az unokát, de ne autóval, hanem gyalog!
Foto: Horváth László/duol.hu

Gyere gyalog és a kísérd suliba az unokát! 

Gyalog, kerékpárral, rollerrel, vagy ki tudja még milyen eszközökkel érkeztek az első órára Mezőfalván a Petőfi Sándor Általános Iskola diákja és kísérői. Voltak, akik rendszeresen biciklivel járnak reggelente, még több gyermekkel is. Akadt, aki erre az alkalommal alakította át a reggeli iskolai járatot. A közzétett felhívásban „Gyere gyalog” és a „Kísérd suliba az unokát!” szlogenekkel igyekeztünk felhívni a diákság és szüleik figyelmét – kaptuk az információt az egyik iskolai pedagógustól. A lényeg: a gyerekek készítsenek szelfit a mamával, papával, amikor gyalog érkeznek az iskolába, és küldjék el nekünk. Mi ebből szeretnénk egy fotógalériát, montázst készíteni – állt az üzenetben.

Sokan érkeztek gyalog az iskolába hétfő reggel
Fotó: Horváth László/duol.hu

Természetesen lapunk is ott volt a hétfő reggeli gyülekezésnél. Bár sokan nem tudtak lemondani teljesen a gépesített gyerekszállításról, azért voltak néhányan a felhívásnak eleget tevők. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu