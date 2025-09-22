1 órája
Autómentes napot hirdettek Mezőfalván
Az általános Iskolában is fókuszban a levegő és a környezetvédelem. Gyere gyalog és a kísérd suliba az unokát - címmel tett felhívást az iskola
Gyalog, kerékpárral, rollerrel, vagy ki tudja még milyen eszközökkel érkeztek az első órára Mezőfalván a Petőfi Sándor Általános Iskola diákja és kísérői. Voltak, akik rendszeresen biciklivel járnak reggelente, még több gyermekkel is. Akadt, aki erre az alkalommal alakította át a reggeli iskolai járatot. A közzétett felhívásban „Gyere gyalog” és a „Kísérd suliba az unokát!” szlogenekkel igyekeztünk felhívni a diákság és szüleik figyelmét – kaptuk az információt az egyik iskolai pedagógustól. A lényeg: a gyerekek készítsenek szelfit a mamával, papával, amikor gyalog érkeznek az iskolába, és küldjék el nekünk. Mi ebből szeretnénk egy fotógalériát, montázst készíteni – állt az üzenetben.
Természetesen lapunk is ott volt a hétfő reggeli gyülekezésnél. Bár sokan nem tudtak lemondani teljesen a gépesített gyerekszállításról, azért voltak néhányan a felhívásnak eleget tevők.