1 órája
Összetartó közösség – sikeres évet zárt az óvodai SZMK
Az óvodai szülői munkaközösség (SZMK) tagjai ismét köszönetüket fejezték ki mindazoknak, akik az elmúlt nevelési év során támogatták programjaikat és kezdeményezéseiket. A kisapostagi óvoda szülői közössége számos értékes fejlesztést valósított meg a gyerekek örömére és a mindennapi óvodai élet színesítésére.
A kisapostagi óvoda szülői munkaközössége sikeres évet zárt – a szülők összefogásának köszönhetően rengeteg új eszközzel, programmal és élménnyel gazdagodtak az óvodások. A támogatásokból nemcsak játékokat és közösségi élményeket biztosítottak, hanem az óvoda környezetét is megszépítették. A szervezők már a következő évre is nagy terveket szőnek, és bíznak benne, hogy a helyi közösség ezután is mögöttük áll majd.
A kisapostagi óvoda szülői munkaközössége sikeres évet zárt
A decemberi sütivásáron és a márciusi farsangi mulatságon is megtapasztalhatták, milyen összetartó és segítőkész közösségben élhetnek: a várakozásaikat is felülmúló összeget sikerült összegyűjteniük a támogatók segítségével. Az összegyűlt pénzből az SZMK – az óvodai dolgozókkal és a szülőkkel együttműködve – számos fejlesztést valósított meg. Hagyományosan ők gondoskodtak a Mikulás- és húsvéti ajándékokról, de ezen felül több új eszközt is beszereztek az óvodások mindennapjainak színesítésére. A gyerekek új labdáknak, hullahopp karikáknak, piknikplédeknek és jégkrémnek örülhettek, a gyereknapon pedig két ugrálóvárban szórakozhattak.
A fejlesztések az óvoda környezetét is érintették: új benti tárolódobozok, az udvarra pedig két nagy játéktároló láda, egy lezárható homokozó és két óriás napernyő került, hogy a nyári napokat is kellemesebbé tegyék. Az óvoda bejáratánál új, párnázott cipőtároló várja a gyerekeket és szüleiket. Idén minden ballagó kisgyermek egy apró búcsúajándékot is kapott, amit a következő években is szeretnének hagyománnyá tenni.
A közösségi események megörökítéséhez fotófalakat szereztek be, amelyeknek köszönhetően húsvétkor, anyák napján és ballagáson is szép emlékek készülhettek a gyerekekről. A programok között szerepelt egy egzotikus állatbemutató is, ahol a gyerekek testközelből ismerkedhettek meg többek között teknősökkel és pókokkal. Tervezték a Tordasi Western falu látogatását is, ám az időjárás miatt ez végül elmaradt.
A nyár folyamán az óvodához saját QR-kód is készült a re-pont visszaváltási rendszerhez, amely a helyi visszaváltó ajtajára is kikerült, így aki szeretné, ezen keresztül is támogathatja az intézményt.
Az SZMK tagjai nagy tervekkel vágnak bele a következő nevelési évbe, és remélik, hogy a jövőben is számíthatnak a helyi közösség aktív részvételére és támogatására. Mint hangsúlyozták:
Nélkülük nem sikerült volna ennyi mindennel színesebbé tenni az óvodások életét.
legutóbb arról számoltunk be, hogy napelem mosolyog a kisapostagi óvoda tetején. Korábban egy országos videós pályázati felhívást tett közzé az óvodák részére egy dunaújvárosi telephelyű cég, az ST Solar Kft. A pályázaton a Kisapostagi Mosolykert Óvoda egy komplett napelemes rendszert nyert, amelyet a pályázatot kiíró cég is telepített.