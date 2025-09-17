Összetartó közösség – sikeres évet zárt az óvodai SZMK

A kisapostagi óvoda szülői munkaközössége sikeres évet zárt – a szülők összefogásának köszönhetően rengeteg új eszközzel, programmal és élménnyel gazdagodtak az óvodások. A támogatásokból nemcsak játékokat és közösségi élményeket biztosítottak, hanem az óvoda környezetét is megszépítették. A szervezők már a következő évre is nagy terveket szőnek, és bíznak benne, hogy a helyi közösség ezután is mögöttük áll majd.

A kisapostagi óvoda szülői munkaközössége: Tóth-Beidek Zsanett, Lázár-Kutrovácz Réka, Törjék Fruzsina, Bartha-Völgyi Anita.

A kisapostagi óvoda szülői munkaközössége sikeres évet zárt

A decemberi sütivásáron és a márciusi farsangi mulatságon is megtapasztalhatták, milyen összetartó és segítőkész közösségben élhetnek: a várakozásaikat is felülmúló összeget sikerült összegyűjteniük a támogatók segítségével. Az összegyűlt pénzből az SZMK – az óvodai dolgozókkal és a szülőkkel együttműködve – számos fejlesztést valósított meg. Hagyományosan ők gondoskodtak a Mikulás- és húsvéti ajándékokról, de ezen felül több új eszközt is beszereztek az óvodások mindennapjainak színesítésére. A gyerekek új labdáknak, hullahopp karikáknak, piknikplédeknek és jégkrémnek örülhettek, a gyereknapon pedig két ugrálóvárban szórakozhattak.

A fejlesztések az óvoda környezetét is érintették: új benti tárolódobozok, az udvarra pedig két nagy játéktároló láda, egy lezárható homokozó és két óriás napernyő került, hogy a nyári napokat is kellemesebbé tegyék. Az óvoda bejáratánál új, párnázott cipőtároló várja a gyerekeket és szüleiket. Idén minden ballagó kisgyermek egy apró búcsúajándékot is kapott, amit a következő években is szeretnének hagyománnyá tenni.

A közösségi események megörökítéséhez fotófalakat szereztek be, amelyeknek köszönhetően húsvétkor, anyák napján és ballagáson is szép emlékek készülhettek a gyerekekről. A programok között szerepelt egy egzotikus állatbemutató is, ahol a gyerekek testközelből ismerkedhettek meg többek között teknősökkel és pókokkal. Tervezték a Tordasi Western falu látogatását is, ám az időjárás miatt ez végül elmaradt.

A nyár folyamán az óvodához saját QR-kód is készült a re-pont visszaváltási rendszerhez, amely a helyi visszaváltó ajtajára is kikerült, így aki szeretné, ezen keresztül is támogathatja az intézményt.