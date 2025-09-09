szeptember 9., kedd

Óvodás csoportok figyelem! Őszi kézműves élmények az Intercisa Múzeumban

Az ősz beköszöntével a dunaújvárosi múzeum új, kreatív programmal várja az óvodás csoportok jelentkezését.

Duol.hu

A kicsik saját őszi bábokat készíthetnek, amelyekkel otthon is mesélhetnek, a nagyobbak pedig vidám manókat alkothatnak, amelyek az ablakpárkányt vagy a tanulósarkot díszíthetik. A közös alkotás során a résztvevők nemcsak szép emlékeket szereznek, hanem játékosan ismerkedhetnek a természet változásaival. Emellett az Intercisa Múzeumban egész évben elérhetők az állandó kézműves foglalkozások is: babérkoszorú-készítés és mozaikművészet várja az érdeklődőket, így a gyerekek egy kis időutazásban is részt vehetnek az ókori világba. A csoportok jelentkezését a [email protected] e-mail címen várják. A múzeum szeretettel hív mindenkit, ahol az alkotás és a felfedezés kéz a kézben jár.

kézműves foglalkozás
Kreatív ötletek és alkotás az Intercisa Múzeum kézműves foglalkozásán.
Forrás: Canva

 

