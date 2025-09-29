Kreativitás
2 órája
Alkotás és kikapcsolódás a József Attila Könyvtárban
A könyvtár szeretettel vár minden érdeklődőt egy különleges kézműves foglalkozásra 2025. október 4-én, szombaton 13:00 és 17:00 óra között.
A kézműves délután során a résztvevők filcanyagból készíthetnek egyedi nyakékeket, amelyeket a program végén haza is vihetnek. Az alapanyagot a szervezők biztosítják, a részvételi díj pedig 2500 Ft/fő. A részvétel előzetes jelentkezéshez kötött, amelyet a 25/423-952-es telefonszámon vagy az [email protected] email címen lehet megtenni.
