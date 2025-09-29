szeptember 29., hétfő

Kreativitás

2 órája

Alkotás és kikapcsolódás a József Attila Könyvtárban

Címkék#program#filcanyag#kézműves délután#József Attila Könyvtár#Dunaújváros#nyakék

A könyvtár szeretettel vár minden érdeklődőt egy különleges kézműves foglalkozásra 2025. október 4-én, szombaton 13:00 és 17:00 óra között.

Duol.hu

A kézműves délután során a résztvevők filcanyagból készíthetnek egyedi nyakékeket, amelyeket a program végén haza is vihetnek. Az alapanyagot a szervezők biztosítják, a részvételi díj pedig 2500 Ft/fő. A részvétel előzetes jelentkezéshez kötött, amelyet a 25/423-952-es telefonszámon vagy az [email protected] email címen lehet megtenni.

kézműves délután
Kreatív kikapcsolódás egy kézműves délután keretében a könyvtárban.
Forrás: József Attila Könyvtár Facebook-oldala

 

