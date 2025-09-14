Darth Vader lelépett, de a szuperhősök azért maradtak– galériával és videóval

Immáron hatodik alkalommal rendezte meg a képregényfesztivált Kurucz Róber és Kovács Krisztina Dunaújvárosban. A helyszín ezúttal az MMK helyett a Kortárs Művészeti Intézet volt, s a szervezők úgy döntöttek, hogy a további fesztiválokat is inkább a KMI-be szervezik meg. A rendezvényen villámlátogatást tett a fénykardjával Darth Vader nagyúr is, de valami fennforgás lehetett a Halálcsillagon, mert lelépett,de szerencsére a fesztivál végéig a többi szuperhős– még ha könyv és figura formájában is,de– maradt. Kovács Krisztina elmondta, hogy párja révén került közel a képregény világához – és ma már el sem tudná képzelni az életét nélkülük.„Igazából a párom gyerekkora óta képregényrajongó, ő mutatta meg nekem ezt a világot” – meséli Krisztina. Aki a elmesélte, hogyan tárult ki előtte a képregények roppant érdekes és változatos világát:

A képregény egyszerre szórakozás és művészet is.

– Először csak a klasszikus szuperhősöket ismertem, mint Pókember, de rájöttem, hogy ez a világ sokkal sokrétűbb. Gyerekkoromban persze nekem is volt Garfieldom és Kockás magazinom, amiket imádtam, de most már látom, hogy a képregények között rengeteg művészi alkotás is van.

A képregények története egyébként az 1800-as évek végéig nyúlik vissza, amikor az első képes szórakoztató újságcsíkok (comic strip-ek) megjelentek Amerikában és Európában. A ma ismert szuperhősképregények, mint Superman vagy Batman, az 1930-as évek végén születtek meg.

Kovács Krisztina nem csupán szervezte a képregény börzét, hanem értékesít is kiegészítőket.

Digitalizáció ide vagy oda – a kézzel rajzolt képregény értéke

Sokan gondolhatnák, hogy a digitális korszakban a papíralapú képregények eltűnnek, de Krisztina szerint ennek az ellenkezője történik:

– Az emberek értékelik, hogy van mögötte egy valódi ember, aki saját kezűleg rajzolja meg a történetet. A képregényes közösségekben gyakran megy a vita arról, hogy az AI-t beengedjék-e, de sokan kifejezetten ragaszkodnak az emberi művészethez.