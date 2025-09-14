1 órája
Darth Vader lelépett, de a szuperhősök azért maradtak– galériával és videóval
A képregények sokak számára gyermekkori kedvencek, másoknak művészeti alkotások, vagy éppen gyűjtői ritkaságok. A digitalizáció korában sokan temették a képregény műfaját, mégis újra és újra felbukkan, megújul és új rajongókat hódít meg. A hétvégén ismét rendeztek képregényfesztivált Dunaújvárosban.
Immáron hatodik alkalommal rendezte meg a képregényfesztivált Kurucz Róber és Kovács Krisztina Dunaújvárosban. A helyszín ezúttal az MMK helyett a Kortárs Művészeti Intézet volt, s a szervezők úgy döntöttek, hogy a további fesztiválokat is inkább a KMI-be szervezik meg. A rendezvényen villámlátogatást tett a fénykardjával Darth Vader nagyúr is, de valami fennforgás lehetett a Halálcsillagon, mert lelépett,de szerencsére a fesztivál végéig a többi szuperhős– még ha könyv és figura formájában is,de– maradt. Kovács Krisztina elmondta, hogy párja révén került közel a képregény világához – és ma már el sem tudná képzelni az életét nélkülük.„Igazából a párom gyerekkora óta képregényrajongó, ő mutatta meg nekem ezt a világot” – meséli Krisztina. Aki a elmesélte, hogyan tárult ki előtte a képregények roppant érdekes és változatos világát:
– Először csak a klasszikus szuperhősöket ismertem, mint Pókember, de rájöttem, hogy ez a világ sokkal sokrétűbb. Gyerekkoromban persze nekem is volt Garfieldom és Kockás magazinom, amiket imádtam, de most már látom, hogy a képregények között rengeteg művészi alkotás is van.
A képregények története egyébként az 1800-as évek végéig nyúlik vissza, amikor az első képes szórakoztató újságcsíkok (comic strip-ek) megjelentek Amerikában és Európában. A ma ismert szuperhősképregények, mint Superman vagy Batman, az 1930-as évek végén születtek meg.
Digitalizáció ide vagy oda – a kézzel rajzolt képregény értéke
Sokan gondolhatnák, hogy a digitális korszakban a papíralapú képregények eltűnnek, de Krisztina szerint ennek az ellenkezője történik:
– Az emberek értékelik, hogy van mögötte egy valódi ember, aki saját kezűleg rajzolja meg a történetet. A képregényes közösségekben gyakran megy a vita arról, hogy az AI-t beengedjék-e, de sokan kifejezetten ragaszkodnak az emberi művészethez.
Ez nem véletlen: a gyűjtők körében a kézzel rajzolt eredeti oldalak, vázlatok és limitált példányszámú füzetek akár több ezer eurót is érhetnek. Egy-egy ikonikus borító vagy ritka első kiadás gyakran értékálló befektetésnek számít. A fesztiválon is találtunk néhány száz forintos füzetet és sok-sok ezer forintos ritkaságot is.
Képregényfesztivál: Darth Vader lelépett, de pókember maradtFotók: Fekete Györgyi
Képregényfesztivál: a gyűjtők paradicsoma
A Dunaújvárosi Képregényfesztiválon, ahol beszélgettünk, mintegy 20 kiállító és 30 asztal mutatta be portékáit.
– Ez nem bolhapiac, hanem vásár. A gyűjtők, rajongók jönnek el hozzánk, és nemcsak képregényeket keresnek, hanem a hozzájuk kapcsolódó kiegészítőket is” – mondja Krisztina. A kínálat valóban sokszínű: kulcstartók, baseball sapkák, figurák, sőt, a papucsba tűzhető kis szilikon díszek is képregényhősök arcaival díszítettek.
A jelenlegi slágerek közé tartoznak az anime és manga karakterek, amelyek Japánból indultak világhódító útjukra. A manga – ellentétben a nyugati képregényekkel – jellemzően fekete-fehér, és jobbról balra olvasható, ami sok új olvasónak különleges élményt nyújt.
Klasszikus hősök és kedvencek
„Rengeteg kedvencem van” – nevet Kovács Krisztina. „Pókember, Batman, Amerika kapitány, de gyerekkoromból Bubó, Góliát, Garfield is.”
Saját abszolút kedvence a Calvin and Hobbes (magyarul Kázmér és Huba), amely egy kisfiúról és képzeletbeli tigris barátjáról szól: „Egyszerre tilos és vicces, nagyon bölcs gondolatokat is tartalmaz, mégis játékos.”
Érdekesség: a Calvin and Hobbes szerzője, Bill Watterson soha nem engedélyezett kereskedelmi termékeket a szereplőkről, ezért nincsenek hivatalos játékfigurák vagy pólók belőlük – ez ritkaságnak számít a képregényiparban.
Képregény mint az olvasás kapuja
A képregény nemcsak a gyűjtőknek jelent élményt, hanem a gyerekeknek is remek első lépés az olvasás világába:
„Nagyon jó, amikor egy kezdő olvasó kezébe adunk egy képregényt. Ott van a kép, kevés a szöveg, és sokkal szívesebben olvasnak” – magyarázza Krisztina.
Valóban, több nemzetközi tanulmány is kimutatta, hogy a képregények javítják a szövegértést, bővítik a szókincset, és motiválják a gyerekeket az olvasásra.
Képregény: Művészet és szórakozás egyszerre
A kiállítók és a vásárlók meggyőztek arról, hogy a képregény sokkal több, mint egyszerű szórakozás: kulturális érték, vizuális művészet és történetmesélés egyben.
Ahogy Krisztina összefoglalta számomra: „A képregény egyszerre művészet és szórakozás – és szerintem ezért örökéletű.”
Ráadásul, de nem utolsó sorban. Egy roppant érdekes társrendezvénnyel is gyarapodott a képregények világa. A Kockahegy társasjáték klub is kivonult a KMi kis termébe. Itt számos társasjáték közül választhattak azok, akik nem csak nézelődni, vásárolni, hanem játszani szerettek volna.
Szmodics László tanár úr, pedig roppant költséghatékony, de szórakoztató ügyességi játékaival is megtalálható volt. Igazolásául annak, hogy játszani jó és nincs életkorhoz kötve.