Rendkívüli hír: a Keleti pályaudvar zárva marad, váratlan hiba bénította meg

A tervezett felújítási munkák befejeződtek, de a Keleti pályaudvar áramellátásának visszakapcsolásakor műszaki probléma lépett fel. A hiba miatt a pályaudvar ideiglenesen zárva maradt, a vonatokat más állomásokra terelik, pótlóbuszok szállítják az utasokat. A MÁV közlése szerint a forgalom várhatóan még vasárnap helyreállhat.

Zajlott a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25. és szeptember 20. között négy hétre lezárták a központi pályaudvart

Fotó: Purger Tamás

– A jelenlegi információink szerint a pályaudvart nap közben meg fogjuk nyitni a vonatforgalom számára. Amíg ez megtörténik, addig az állomás épülete zárva marad. A kollégák ott vannak minden bejáratnál, hogy útba igazítsák az utasokat, és pótlóbuszok indulnak a Kerepesi úti oldalról a szükséges csatlakozások biztosítása érdekében - ismertette a vezérigazgató.

Forgalomkorlátozás a Keleti pályaudvarnál

A vasárnapi közlekedést az Országos Haváriaközpont szervezte át: buszokat és mozdonyvezetőket állítottak szolgálatba, hogy az utasok eljuthassanak úti céljukhoz. A pályaudvar nyitásáig a MÁV munkatársai minden bejáratnál útbaigazítják az érkezőket.