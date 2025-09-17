1 órája
Szakértő nyilatkozott Kaszás Nikolett eltűnéséről – komoly aggodalmak fogalmazódtak meg
Kaszás Nikolett, a 27 éves, 160 cm magas, barna hajú és szemű lány szeptember 7-én indult túrázni a Pilisbe Budapestről, de azóta nem találják. A keresőcsapatok és a rendőrség eredménytelenül kutatnak utána.
Kaszás Nikolett utolsó ismert ruházata fekete póló, kék farmer és fehér sportcipő volt. A rendőrség tanúkat hallgatott meg, kamerafelvételeket és hívásadatokat elemzett, a mentőcsapatok pedig drónokat is bevetettek – írta társlapunk a feol.hu.
Kaszás Nikolett eltűnése továbbra is megfejtetlen
Pavelcze László, a HUBA Rescue24 mentőcsapat parancsnoka nyilatkozott társlapunknak, a FEOL-nak, hogy az eset nem csupán eltévedés lehet, hiszen Nikolett hajnali három órakor egy ismeretlen telefonról küldött üzenetet. A szakértő szerint nagy valószínűséggel bűncselekmény történt, vagy szándékosan tűnt el, és elképzelhető, hogy már nincs a területen. Kiemelte, hogy az ismeretségi kör vizsgálata kulcsfontosságú lehet, és azt sem zárta ki, hogy a keresők között lehet valaki, aki több információval rendelkezik.
Az eset egyben figyelmeztetés is: egyedül túrázni nem biztonságos egy lánynak, de még egy sportos, felkészült férfinek sem.
