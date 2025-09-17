Szakértő nyilatkozott Kaszás Nikolett eltűnéséről – komoly aggodalmak fogalmazódtak meg

Kaszás Nikolett utolsó ismert ruházata fekete póló, kék farmer és fehér sportcipő volt. A rendőrség tanúkat hallgatott meg, kamerafelvételeket és hívásadatokat elemzett, a mentőcsapatok pedig drónokat is bevetettek – írta társlapunk a feol.hu.

Kaszás Nikolett rejtélyes eltűnése a Pilisben továbbra is megoldásra vár.

Forrás: police.hu

Kaszás Nikolett eltűnése továbbra is megfejtetlen

Pavelcze László, a HUBA Rescue24 mentőcsapat parancsnoka nyilatkozott társlapunknak, a FEOL-nak, hogy az eset nem csupán eltévedés lehet, hiszen Nikolett hajnali három órakor egy ismeretlen telefonról küldött üzenetet. A szakértő szerint nagy valószínűséggel bűncselekmény történt, vagy szándékosan tűnt el, és elképzelhető, hogy már nincs a területen. Kiemelte, hogy az ismeretségi kör vizsgálata kulcsfontosságú lehet, és azt sem zárta ki, hogy a keresők között lehet valaki, aki több információval rendelkezik.

Az eset egyben figyelmeztetés is: egyedül túrázni nem biztonságos egy lánynak, de még egy sportos, felkészült férfinek sem.

